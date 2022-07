Un brano ritmato per scatenarsi durante tutta l’estate.

In radio dal 22 luglio.

Il nuovo brano dei Desculpe è un inno alla vita: tutto gira intorno alla spensieratezza dei giovani d'oggi che sbeffeggiano la vita cantando appunto Pappappero.

L'esempio perfetto per questo mood allegro e leggero sono gli amori estivi: cominciati un po' per caso, vissuti alla giornata senza troppe pretese e senza sapere come andranno realmente a finire. La parola d’ordine è divertirsi.





Radiodate: 22 luglio 2022

Etichetta: Orangle Srl

www.oranglerecords.com

www.laltoparlante.it



CONTATTI SOCIAL

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/desculpeofficial/

TIK TOK https://www.tiktok.com/search?q=desculpe&t=1658219038387

SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/3RJduZKBwVktSYfFFqicUZ?si=qCcKH6w2T8aYm3WJnJ6XRw



BIO

I Desculpe sono un duo nato nel 2015 formato da Jack Yzarc ( Dj/Produttore) e da Jeke a.k.a Lo Storto (MC), hanno pubblicato diversi brani e creato format social, tra cui TrackRoulette (Youtube) e Back To The Future (Instagram). L'ultimo singolo uscito è Punk Love con l'etichetta Orangle Records.