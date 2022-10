Le prossime mosse della Federal Reserve cominciano ad agitare i mercati. La Banca centrale quasi sicuramente ritoccherà al rialzo il costo del denaro in occasione del meeting di novembre.

Qualche dubbio in più riguarda invece cosa farà in seguito. Tuttavia c'è la convinzione che potrebbe spingersi fino al 5% entro il mese di maggio 2023.

Lo fa ritenere possibile l'ultimo rapporto sull'inflazione per il mese di settembre, che ha mostrato segnali di rallentamento, ma non sufficienti per sconsigliare alla Federal Reserve dall'agire ancora con decisione sui tassi di interesse.