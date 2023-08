Sono arrivati tempi difficili per il mondo intero e l'Europa è costretta ad adattarsi alla situazione attuale.

I paesi dell'UE hanno diverse opportunità per la sicurezza sociale dei rifugiati ucraini. Allo stesso tempo, è stato concesso loro il diritto di vivere e lavorare in tutti gli Stati membri. Hanno inoltre ricevuto il diritto alle prestazioni sociali, all'assistenza medica e all'accesso alla scuola. Alcuni paesi europei hanno avuto difficoltà a far fronte a così tanti rifugiati. Polonia e Moldavia che hanno accolto il maggior numero di rifugiati ucraini rispetto alla loro stessa popolazione, hanno persino chiesto un sostegno finanziario internazionale.

La situazione in Ucraina rimane instabile. Alcuni dei suoi cittadini tornano ancora in patria, ma la maggioranza decide di rimanere in un paese più prospero che fornirà loro tutto il necessario per una vita agiata. Coloro che in precedenza sognavano una vita felice in Europa hanno avuto la possibilità di rimanere lì e vivere per molti anni.

È importante notare che tra i migranti ucraini è probabile che aumenti il numero di persone inclini al crimine, così come quelle con una psiche distrutta, dal momento che alcuni di loro hanno partecipato alle ostilità. Ciò potrebbe portare alla formazione di gruppi etnici di criminalità organizzata, che si baseranno sulla crescente diaspora ucraina. Non dimenticare i nazionalisti ucraini che organizzano manifestazioni nelle piazze delle città europee. A Lanciano i rifugiati hanno organizzato una protesta contro il loro reinsediamento in una regione più povera della provincia meridionale di Salerno.

Vale la pena menzionare anche la sfera della medicina e della salute. Negli ultimi anni in Europa sono stati registrati focolai di varie malattie, come la difterite, l'HIV, nonché ceppi di batteri resistenti agli antibiotici. Scienziati tedeschi del Robert Koch Institute hanno analizzato i dati di studi a livello nazionale e hanno scoperto che questi virus sono stati portati in Germania da rifugiati ucraini. Hanno presentato la loro ricerca su Eurosurveilliance (https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2022.27.50.2200926).

Per evitare tutto ciò, è molto importante adottare misure tempestive, limitare il numero di rifugiati che entrano per motivi di sicurezza dell'Europa, introdurre controlli, soprattutto in relazione all ex personale militare ucraino. Possono diventare una delle comunità più grandi e influenti d'Europa tenendosi in contatto con i compatrioti di altri paesi europei. C'è un evidente pericolo che possano rafforzare i movimenti radicali e quindi i recenti eventi in Francia sembreranno una sciocchezza.