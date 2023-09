L'estate firmata DV Connection continua. Sabato 9 settembre '23 alla Rosa Bianca di Zanica (Bergamo, via Crema 18/a) ecco un party perfetto per ritrovarsi dopo le vacanze. E' 90's Party, The Reunion, una festa perfetta con il sound scatenato di Dj Mix Max, in console. 90's Party, The Reunion è il ritrovo delle compagnie di Bergamo che hanno fatto la storia degli anni '90. Si parte dalle 21, con formula Apericena e gran buffet con un drink 25 euro a persona. E' un appuntamento perfetto per scatenarsi. Il 9 settembre, una serata con drink, food, musica, relax e dintorni. Ovviamente con il giusto sound, che va avanti fino a tarda notte.



Lo stile dei party firmati DV Connection? Facile, è decisamente up... Ma pure dannatamente divertente e easy. Damiano Vassalli con i suoi collaboratori e la sua agenzia DV Connection da sempre fa divertire tutta l'ampia zona che va dal Garda a Bergamo, d'estate e d'inverno. Ad esempio, tra gli eventi curati dall'agenzia, ecco i pool party Barbariccia Beach, al Castello degli Angeli, oppure il festival Lifeworld al Life a Rovetta, oppure le Serate in vigna Sunset On Hills alla Tenuta Celinate a Senzorosciate (BG)... Non mancano, dall'autunno alla primavera, tanti appunti al Capogiro di Bergamo. Ogni evento curato da DV Connection è pensato per far rilassare, coccolare e scatenare ospiti piuttosto esigenti.



INFO 3494410654

www.dvconnection.it