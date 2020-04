Anche se sulla carta mancano quasi 8 mesi all'inizio della Stagione dei Premi (Awards Season) che annualmente accompagna le fasi che precedono la Notte degli Oscar, si fanno sentire le aspettative della critica americana verso alcune pellicole in post-produzione lasciando intendere quali siano i titoli più attesi nonostante i drastici slittamenti nelle uscite a seguito della chiusura dei cinema per effetto delle norme restrittive impiegate dal Governo per contrastare la diffusione della pandemia.

A fronte di queste conseguenze associazioni importanti come la Hollywood Foreign Press Association che annualmente assegna i Golden Globe ha recentemente modificato il suo regolamento di ammissibilità aprendo anche a pellicole inedite in streaming o trasmesse direttamente in tv. Apertura che presto potrebbe coinvolgere anche gli Academy Awards che hanno fatto sapere di essere a lavoro per trovare una soluzione in vista degli Oscars 2021.

Sulla base delle aspettative della critica americana abbiamo redatto una lista approfondita con i 30 film più attesi dell'anno con lo scopo di avere un quadro completo non solo su quello che ci aspetta, ma anche sulle pellicole che potrebbero diventare le protagoniste della prossima Notte degli Oscar.

Tra i titoli più attesi il remake di West Side Story diretto da Steven Spielberg e quello di Dune, News of the World con Tom Hanks, Hillbilly Elegy di Ron Howard, The last duel di Ridley Scott con Matt Damon e Ben Affleck...