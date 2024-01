“In Amore (falling in love)” (etichetta Shuffle srl) è il quarto inedito del cantante pugliese Lorenzo Lupo, in arte LUPO, un brano, scritto dal M° Luca Sala e Laura Pirrigheddu, che crea un’atmosfera molto intima.

Lorenzo: -La canzone descrive l’aspetto malinconico dell’amore, ovvero le ferite che procura o i sentimenti negativi che provoca; ma tra i due individui che percepiscono questa sofferenza è presente una speranza e una forza che li porta a desiderare un cambiamento che li condurrà ad essere felici insieme. Nel testo è presente un riferimento alla guerra e ai palazzi in decadenza sul confine tra Turchia e Siria, questo sottolinea la gravità e il grande momento presente nel mondo, il quale ci insegna a risolvere i periodi personali e quotidiani con più scioltezza e leggerezza, concentrandosi invece sui problemi con gravità superiori-

https://open.spotify.com/intl-it/track/0mTpIL4pKiZyeg1YZriM43

Biografia

Lorenzo Lupo, in arte LUPO, è un cantante di origine pugliese, nato il 02/02/2004 a Gallipoli, vive a Casarano nella provincia di Lecce. La sua dote innata per il canto, presente sin dall’infanzia, lo porterà a scegliere questo come percorso di vita di crescita futura e lavorativa. Sin dall’età di 7 anni, Lorenzo ascolta i CD degli artisti preferiti dei genitori e inizia a conoscere nel suo piccolo il panorama musicale sempre in continua crescita. Egli riusciva a replicare nella quasi immediatezza tutte le canzoni che ascoltava in macchina, ma senza mai esporsi apertamente a causa della sua insicurezza. Lupo durante il periodo scolastico sceglie di intraprende l’indirizzo musicale presente alle scuole medie iniziando a aprirsi tramite esibizioni collettive scolastiche. In occasione di un concerto Natalizio la classe musicale dei professori lo scelgono per interpretare assieme ad un piccolo coro d’istituto un brano, facendo si che egli possa rompere il ghiaccio e sentirsi tranquillo di fronte al pubblico. Subito dopo l’esibizione Lupo, matura la decisione accompagnata dai suoi genitori di studiare canto per apprenderne la tecnica e la sua conoscenza. Dalla prima lezione passano sette anni e da quel momento a LUPO capita un’occasione importante, ovvero quella di conoscere un’etichetta musicale che lo porterà a fa costruire un percorso artistico con i suoi inediti e cover che gli permettono di crescere professionalmente e di aprire nuove nozioni verso la conoscenza. Dalla stesura del primo inedito dal titolo “Controcorrente”, egli tramite la sua etichetta riesce a partecipare a TV Nazionali che gli permettano di farsi notare maggiormente sia con i suoi inediti e con delle cover. Il primo inedito che parla del suo amore per la musica lo trascinerà verso la produzione di due nuovi inediti “Il tempo cura” che racconta di una dimostrazione d’amore tra due innamorati che rammemorano i momenti vissuti; e “Finché ce n’è”. Quest’ultimo rappresenta la realizzazione di un sogno, ovvero la collaborazione tramite duetto assieme all’artista della storia della musica italiana Bobby Solo. Esso parla dell’amore inteso come un pensiero costante, che suscitata numerose emozioni tra i due individui. Da l’uscita dell’inedito, Lupo assieme al Maestro Bobby Solo partecipa in due programmi RAI: “OGGI È UN ALTRO GIORNO” condotto da SERENA BORTONE e “I FATTI VOSTRI” condotto da TIBERIO TIMPERI E ANNA FALCHI, la sua esperienza con un pubblico televisivo più ampio e immagazzinando una crescita personale importantissima per il suo percorso.