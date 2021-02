Chando Erik Luna ha svelato per la prima volta nella sua vita alla rivista cartacea nazionale EVA3000 di aver sofferto per tanti anni di bulimia. Il 32enne attore, modello e attore spagnolo ha parlato di un grande incubo che è durato 12 anni. Nel 2016 è riuscito a dire basta e a prendere in mano la sua vita.

«Dal 2004 al 2016 vomitavo cibo per essere sempre più magro. Un periodo drammatico contrassegnato da bassa autostima, da infinite alterazioni del mio peso e dalla fine del mio primo matrimonio. […] Nel 2016 mi guardai allo specchio e dissi: Basta! Non potevo andare avanti così. Mi stavo uccidendo e stavo procurando grande dolore e dispiacere anche alla mia famiglia. Così decisi di chiedere aiuto».

L'ex fidanzato delle diva delle telenovelas Grecia Colmenares ha poi lanciato un messaggio finale a tutti coloro che stanno combattendo contro la bulimia: «Quando sprofondi nella bulimia, pensi che sia impossibile curarti, che non potrai mai più avere una vita normale, ridere e uscire con gli amici. Ma si può e si deve uscire da questo tunnel dell’inferno grazie al sostegno dei famigliari e ai percorsi terapeutici mirati degli specialisti per curare sia il corpo che la mente».