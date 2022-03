Castelli infestati e case maledette: in Italia ci sono tanti luoghi ricchi di mistero e leggende su fantasmi, spettri, apparizioni e fenomeni paranormali.

Questa è una breve panoramica, da nord a sud, di alcuni dei luoghi più inquietanti della Penisola.

La strega di Villa Magnoni

A pochi chilometri da Ferrara, c'è Cona, una località molto conosciuta dai ferraresi per l'Ospedale Sant'Anna, ma non solo, a Cona si trova una villa abbandonata, che tutti gli abitanti della zona conoscono molto bene.

Sto parlando di Villa Magnoni, una dimora lasciata marcire da anni con una orribile storia da raccontare

La Cantoniera del Diavolo

Chissà per quali misteriose ragioni nelle remote costruzioni, dicono i nostri anziani, sì sono insediati spiriti, a volte buoni, altre meno, pronti a restituire dispetti quando gli umani vanno a molestarli, è anche il caso dei nuraghi, perché ascoltando le leggende, pare che ogni costruzione abbia il suo guardiano che custodisce un tesoro

Villa de Vecchi, storia della maledetta Casa Rossa

Ad H.P. Lovecraft sarebbe piaciuta: La Casa Rossa, anche se oggi rossa non lo è più, è il soprannome di Villa De Vecchi, fatta costruire da Felice De Vecchi figura rilevante del Risorgimento Italiano, tra il 1854 ed il 1856 come sua residenza estiva, è una stupenda tenuta ottocentesca, ormai in rovina, ma quello che a noi più interessa, è una casa stregata

La casa dei fantasmi di Ferentino

Sulla Via Casilina, vicino a Ferentino, a pochi chilometri da Frosinone c’è una casa risalente a quanto pare agli anni trenta del secolo scorso, è graziosa nella struttura ma ha visto giorni migliori, poiché ora è fatiscente e totalmente abbandonata.

Ma è famosa per una caratteristica molto particolare: è impossibile montare finestre, perché le misure cambiano di continuo.

Questa è la storia della casa Infinestrabile

Il mistero di Villa Caboto: la casa stregata di Mondello

Rumori agghiaccianti, luci che si accendono e spengono da sole, rubinetti aperti, singhiozzi, rumore di passi all’interno delle stanze, apparizioni di figure umane, perfino aggressioni ai danni degli inquilini e alle forze dell’ordine, queste sono le voci che circolano sugli strani fenomeni di Villa Caboto, la casa stregata di Mondello

I fantasmi di Palazzo Vallemani

Situata su di una collina nei pressi di Serra San Quirico è oramai da una ventina d’anni il fulcro delle credenze paranormali della zona: tutto parte dalla maledizione scagliata da un uomo in punto di morte ed arriva ad un favoloso tesoro nascosto dal diavolo in persona.

Misteri inspiegati o semplice folklore locale?