Mercoledì, nello Studio Ovale della Casa Bianca, si è consumata una scena surreale e carica di tensione tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. L'incontro, ufficialmente previsto per discutere di commercio e minerali strategici, è deragliato in un'accusa pubblica e spettacolare da parte di Trump, che ha rilanciato teorie ampiamente screditate su omicidi di massa e confische di terre ai danni della minoranza bianca in Sudafrica.

Trump ha trasformato l'appuntamento diplomatico in un atto d'accusa: ha mostrato un video contenente croci bianche – che secondo lui rappresenterebbero tombe di agricoltori bianchi assassinati – e ha brandito articoli di stampa come presunte prove di una persecuzione razziale. “Le persone fuggono dal Sudafrica per la propria sicurezza. Le loro terre vengono confiscate e, in molti casi, vengono uccise”, ha affermato con tono accusatorio, interrompendo anche le repliche di Ramaphosa.

Il presidente sudafricano, rimasto composto nonostante l'attacco, ha chiarito che la criminalità in Sudafrica colpisce soprattutto la maggioranza nera, come confermano i dati ufficiali. Ha ribadito che non esistono espropri illegittimi, ma che è in corso una riforma agraria costituzionale, volta a correggere le profonde ingiustizie lasciate in eredità da secoli di colonialismo e apartheid. La legge consente espropri solo in condizioni specifiche di pubblico interesse e prevede la possibilità di ricorsi giudiziari.

Trump ha ignorato queste precisazioni, dichiarando con sarcasmo “i contadini non sono neri” e invocando addirittura l'arresto del leader dell'opposizione sudafricana Julius Malema, noto per le sue posizioni radicali.

L'atmosfera tesa non è stata alleviata nemmeno dalla presenza simbolica dei campioni sudafricani di golf Ernie Els e Retief Goosen, parte della delegazione. Anche l'imprenditore sudafricano Johann Rupert ha tentato di stemperare la situazione, ricordando che la criminalità è un problema generalizzato e che anche molte persone nere muoiono ogni anno a causa della violenza.

Elon Musk, cittadino sudafricano di nascita e presente alla riunione come alleato di Trump, è stato citato come possibile “soluzione tecnologica” al problema della sicurezza, con Rupert che ha suggerito di installare i sistemi Starlink in tutte le stazioni di polizia sudafricane.

Ma le tensioni tra Stati Uniti e Sudafrica non si fermano qui. Trump, negli ultimi mesi, ha pesantemente criticato il governo di Pretoria per la sua legge sulla riforma agraria e per la causa intentata contro Israele presso la Corte internazionale di giustizia, accusandolo di doppio standard e antisemitismo. Le ritorsioni non si sono fatte attendere: Washington ha espulso l'ambasciatore sudafricano, sospeso gli aiuti economici e ha promesso rifugio agli afrikaner, la minoranza bianca di origine olandese, sulla base di presunte discriminazioni.

Un duro colpo per Pretoria, che vede negli Stati Uniti il suo secondo partner commerciale dopo la Cina. Ramaphosa, consapevole delle implicazioni economiche e geopolitiche, ha cercato di riportare il dialogo sul binario pragmatico: tariffe, investimenti e accordi bilaterali. Ma con Trump in campagna elettorale e sempre più incline a usare la diplomazia come palcoscenico politico, l'agenda del presidente sudafricano ha avuto ben poco spazio.

Il risultato è stato un incontro dominato da propaganda, tensioni razziali e accuse prive di riscontro, che rischia di compromettere seriamente i rapporti tra due nazioni che, fino a poco tempo fa, condividevano interessi strategici in diversi settori.

L'incontro tra Trump e Ramaphosa è un esempio lampante di come la diplomazia possa essere piegata a fini politici interni, anche a costo di distorcere la realtà. Il Sudafrica ha gravi problemi, ma non quello di una presunta persecuzione bianca!