Gli appuntamenti dedicati a scoprire l’offerta formativa dell’Accademia sono previsti il 9 novembre presso il campus di Milano, il 13 novembre online e il 16 novembre presso la sede di Roma

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti annuncia i nuovi Open Day previsti il 9, 13 e 16 novembre: speciali giornate dedicate ai talenti creativi del futuro, italiani e internazionali, aperte a tutti coloro che desiderano scoprire l’ampia offerta formativa dell’Accademia nei suoi due campus di Milano e Roma.

Inaugura il ciclo di appuntamenti il campus di Milano (via C. Darwin, 20) sabato 9 novembre a partire dalle 10.00 alle 17.00; segue il 13 novembre dalle ore 10.00 alle 18.00 l’appuntamento esclusivamente online attraverso la piattaforma digitale dedicata. Infine, il campus romano di NABA (via Ostiense, 92) apre le sue porte fisiche sabato 16 novembre sempre dalle ore 10.00 alle 17.00.

In ciascun appuntamento NABA presenta la sua proposta didattica composta da Trienni, Bienni Specialistici e Master Accademici. Si avrà la possibilità di visitare i campus e di interagire con i docenti e i referenti dell’Ufficio Orientamento per entrare nel dettaglio dell’offerta accademica o richiedere un confronto personalizzato. Oltre alle informazioni che riguardano i corsi, NABA presenterà le numerose collaborazioni avviate con brand italiani e internazionali e con prestigiose istituzioni culturali. Infine, sarà possibile conoscere le strutture e i numerosi servizi a disposizione di ogni studente. I colloqui potranno avvenire direttamente in sede o accedendo a una Zoom room dedicata sulla piattaforma interattiva aperta durante l’intero Open Day.

Nel corso delle giornate di Open Day del 9, 13 e 16 novembre sarà possibile scoprire le novità dell’Offerta Accademica dell’A.A. 2025/26 come il nuovo Master Accademico in Sneaker Design nel campus di Milano, dedicato a tutti coloro che intendono formarsi nel campo del design della calzatura in particolare streetwear, e l’attivazione del nuovo Triennio in Fashion Marketing Management anche nel Campus di Roma, per tutti gli interessati alla gestione della supply chain e del marketing di moda.

Queste si aggiungono a quelle già in partenza nell’A.A. 2024/25, tra cui si ricordano il Triennio in Fashion Marketing Management nel campus di Milano, il Triennio in Comics and Visual Storytelling in entrambi i campus e l’avvio anche nel Campus di Roma del Triennio in Design (attualmente in corso di approvazione) che si articola presso la sede romana negli indirizzi “Interior Design” e “Product and Innovation Design”.

NABA offre infine anche modalità di frequenza flessibili per tutti coloro che abbiano necessità di coniugare lo studio con il proprio percorso professionale, tramite la nuova formula Hybrid Part Time: per alcuni Master Accademici (Creative Advertising, Fashion Digital Marketing e Contemporary Art Markets) questa modalità da Gennaio 2025 integrerà la consueta fruizione standard mentre per il nuovissimo Professional Master in Design Thinking and Innovation Management in collaborazione con ROAD - Rome Advanced District, in avvio a Febbraio 2025 nel campus di Roma, questa sarà l’unica modalità.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI CON GLI OPEN DAY NABA

Sabato 9 novembre a partire dalle ore 10.00 – Open Day presso il Campus di Milano in via C. Darwin, 20

a partire dalle ore 10.00 – Open Day presso il in via C. Darwin, 20 Mercoledì 13 novembre dalle ore 10.00 – Open Day online sulla piattaforma online

dalle ore 10.00 – Open Day online sulla Sabato 16 novembre a partire dalle ore 10.00 – Open Day presso il Campus di Roma in via Ostiense, 92

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

NABA è un’Accademia di formazione all’arte e al design: è la più grande Accademia di Belle Arti in Italia e la prima ad aver conseguito, nel 1981, il riconoscimento ufficiale del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Con i suoi due campus di Milano e Roma, offre corsi di primo e secondo livello nei campi del design, fashion design, grafica e comunicazione, arti multimediali, nuove tecnologie, scenografia e arti visive, per i quali rilascia diplomi accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari, oltre a PhD e Special Programmes. Fondata da Ausonio Zappa a Milano nel 1980, coinvolgendo in una prima fase Guido Ballo e Tito Varisco, e poi attivando un nucleo di artisti tra cui Gianni Colombo, l’Accademia ha avuto da sempre l’obiettivo di contestare la rigidità della tradizione accademica e di introdurre visioni e linguaggi più vicini alle pratiche artistiche contemporanee e al sistema dell’arte e delle professioni creative. NABA è stata selezionata da QS World University Rankings® by Subject come la migliore Accademia di Belle Arti italiana e tra le prime 100 istituzioni al mondo in ambito Art & Design, è stata inserita da Domus Magazine tra le 100 migliori scuole di Design e Architettura in Europa, e da Frame tra le 30 migliori scuole postgraduate di Design e Fashion al mondo.

