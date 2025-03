Il master 1000 Miami Open è in corso e sta vedendo andare in scena la sua fase conclusiva.

Quando si parla di questo torneo il ricordo va all'edizione 1989 ed all'incidente di Thomas Muster.

Muster è stato un giocatore specialista della terra rossa ma in quell'edizione arrivò in finale, finale che non gli fu possibile disputare a causa di un incredibile imprevisto.

All'epoca il torneo non si disputava all'Hard Rock Stadium, come avviene oggi, ma a Key Biscayne. A poche ore dalla semifinale vinta il povero Thomas fu investito da un ubriaco. La carriera era a rischio ma lui grazie alla tenacia riuscì a tornare più forte di prima.