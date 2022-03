ItalianWay a Quattrozampeinfiera Roma il 5 e 6 marzo. Venite a scoprire la dieta mediterranea per gli amici pelosi.

ItalianWay è il brand di alimenti e snack superpremium per animali da compagnia dell’azienda Landini Giuntini. Si distingue per la scelta di ingredienti selezionati e per la Ricetta della Vita, brevetto aziendale che prevede l’utilizzo di piante aromatiche e ortaggi tipici della dieta mediterranea.

Questa combinazione porta in ciotola i benefici di pomodoro, aglio, olio di oliva, origano e rosmarino, validi alleati per favorire la digestione, combattere i radicali liberi e svolgere un’azione antisettica naturale.

Venite a scoprire ItalianWay a QUATTROZAMPEINFIERA 2022 a Roma, sabato 5 e domenica 6 marzo.

La riconoscerete dalla Cargo Bike ItalianWay presente nei padiglioni della manifestazione, presso la Fiera di Roma.

La gamma ItalianWay include alimenti completi per cani di tutte le taglie, formulati per favorire, sin da cuccioli, l’equilibrio dell’organismo e il mantenimento del loro benessere generale. Tra le ricette per cani adulti: Classic Fit Pollo e Riso è gluten free, con elevata percentuale di proteine; Hypoallergenic Salmone e Aringhe, con oltre il 30% di pesce, è particolarmente ricco di acidi grassi insaturi; Ideal Weight Trota e Mirtilli aiuta gli amici pelosi a mantenere il peso ideale; Sensitive Anatra con l’anatra quale fonte animale alternativa, è una ricetta che riduce i carboidrati ed esalta il sapore.

ItalianWay è gusto, benessere, tradizione mediterranea anche per i gatti, kitten e adulti. Per quelli sterilizzati Sterilized Salmone e Aringhe e Ideal Weight Trota e Mirtilli contribuiscono al controllo del peso corporeo. Classic Fit Pollo e Riso è l’alimento gluten free che valorizza l’indole carnivora del felino di casa, con Omega 3 e 6 per una cute sana e un pelo lucido. Per i mici più esigenti, ItalianWay Sensitive Anatra porta in ciotola gusto intenso, grain free, con oltre il 40% di carne.

Italian Way vi aspetta questo weekend a Quattrozampeinfiera Roma con tutte le proposte top di gamma e Superpremium, garanzia di gusto e benessere per i nostri amici animali.