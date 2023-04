Dagli Usa arriva notizia choc commentata dai sacerdoti sposati del Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati impegnato dal 2003 per la riammissione dei preti sposati al ministero sacerdotale nella Chiesa Cattolica Romana.

Il procuratore generale dello Stato USA: "Dal 1940 al 2002 compiuti orribili e ripetuti abusi contro i bimbi delle comunità mentre la leadership della diocesi guardava dall'altra parte".

Più di 150 preti cattolici, per l'esattezza 156, hanno compiuto atti pedofili nei confronti di oltre 600 bambini nel corso degli ultimi sessanta anni. E' quanto denuncia un rapporto del procuratore generale del Maryland.

"Dal 1940 al 2002, oltre 100 preti hanno compiuto orribili e ripetuti abusi contro i bambini delle loro comunità mentre la leadership della diocesi guardava dall'altra parte", si legge nel rapporto riportato dai media statunitensi. L'indagine è iniziata nel 2018 e da allora gli investigatori hanno raccolto "centinaia di migliaia di documenti".

E a Papa Francesco (che celebra oggi la Messa in Coena Domini in forma ristretta tra i detenuti dell'istituto alle porte di Roma, lo stesso dove aveva presieduto la funzione del triduo pasquale nel 2013) il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati rilancia l'appello a cambiare la normativa canonica che consenta ai preti sposati, alla stregua dei sacerdoti anglicani sposati ammessi nella Chiesa, di riornare a celebrare la S. Messa e ad amministrare i sacramenti per i fedeli.





Fonte: Comunicato Stampa

Maryland, "Atti pedofili da 156 preti su 600 bimbi". Ancora scandali. Vaticano agisca e riammetta i preti sposati, anche loro in festa per il Giovedì Santo, giornata sacerdotale (sacerdotisposati.altervista.org)