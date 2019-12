La Famiglia reale britannica starebbe per finire ancora nell'occhio del ciclone per il divorzio, che qualcuno dà per certo, tra il principe Carlo e la sua seconda moglie, Camilla Parker Bowles.

Secondo alcune indiscrezioni Camilla sarebbe pronta a dire addio a Carlo a determinate condizioni: bivorzio lampo e 300mila sterline come buona uscita per non rivelare i segreti della Famiglia reale.

Dopo lo scontro tra William ed Harry e le relative consorti, lo scandalo sessuale che ha coinvolto il Principe Andrea, questo finirebbe per essere un nuovo ennesimo colpo alla già traballante monarchia britannica.

Sempre secondo i bene informati, Camilla avrebbe già assunto l'avvocato divorzista Fiona Sara Shackleton che, oltre a svolgere l'attività di solicitor ha anche un seggio alla Camera dei lord come Baronessa Shackleton di Belgravia, senza dimenticare che è anche conosciuta come "magnolia d'acciaio".