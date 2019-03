Finora 23 il numero di vittime del tornado che domenica ha colpito l'Alabama

Sono stati almeno 18 i tornado registrati domenica scorsa in Alabama, Florida, Georgia e Carolina del Sud. Il più devastante è stato quello che a Beauregard, una piccola comunità di 10mila persone situata in Alabama vicino al confine di Stato con la Georgia, ha impattato un'area dove si trovavano delle case mobili trasformando in un ammasso di rovine tutto ciò che ha trovato davanti a sé.

E non poteva essere altrimenti, visto che, in base a quanto registrato dal servizio meteorologico nazionale, il tornado ha percorso un tragitto di 43 km con venti fino a 274 km/h, risultando distruttivo in un raggio di quasi un chilometro e mezzo.

Così, le vittime registrate nella Lee County sono state finora 23, al cui numero vanno aggiunti 8 dispersi e 90 feriti.

Quello registrato domenica, è stato il tornado che ha causato più vittime dopo quello del 2013, a Moore in Oklahoma, dove i morti furono 24 .