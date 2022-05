Il 10 Giugno inaugura a Porto Cervo il nuovo ristorante dell'imprenditore della ristorazione Alessandro Marro; si chiamerà Marro Porto Cervo e sorgerà nella sede dell'ex Peyote, discoteca storica della Costa Smeralda.



Il locale ha subito un grande restyling delle strutture, gli arredi sono più moderni, così come il format firmato Ale Marro, che proporrà dinner e after dinner, serate con musica, live show, performance, dj set, artisti che canteranno e suoneranno dal vivo, con sax, o violino, solo per fare qualche esempio. In console vedremo Andrea Zelletta, Matteo Ricci e Helena Bujor, la musica sarà più soft durante la cena, più ritmata, invece, nell'after dinner. Due i party di inaugurazione, il primo il 10 Giugno, il secondo, invece, a metà Luglio.



All'interno non mancherà la mostra di quadri dell'artista lombardo Yaroslav Gamolko, pop art atipica e particolare con un quadro che ritrae il titolare con tutti gli articoli scritti e pubblicati su lui e la sua attività. I quadri saranno tutti in vendita per gli amanti dell'arte e gli appassionati.



Nella cocktail list verranno proposte ricette con prodotti anche locali e un occhio attento ai trend internazionali. Marro Porto Cervo sarà contraddistinto da total white su tavoli, tende e pareti con sedie in velluto color petrolio e accessori dorati a contrasto. Alessandro Marro, già titolare di due ristoranti, uno specializzato in pesce e uno in carne e pizza, a Milano organizzerà, come sempre, per il suo pubblico di Porto Cervo una experience a contatto con i sapori, il gusto e nuove esperienze culinarie.



Le divise saranno studiate da un designer sotto la guida di Alessandro Marro, data la sua esperienza nel mondo della moda.

Tra i protagonisti della cucina mediterranea, rivisitata in chiave fusion, anche sushi, con piccola area dedicata alla pizzeria e alla panificazione e anche materie prime internazionali, all'insegna del luxury food. Chi arriva in barca potrà usufruire della navetta come servizio per gli yacht e ci sarà anche il catering sulle barche e lo chef a domicilio, sempre con prodotti accuratamente selezionati secondo il mood tipico i Marro Porto Cervo.