Ne discuteremo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Così il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov che ha dichiarato che il Cremlino ha prove certe che l'Ucraina starebbe pianificando provocazioni che con l'utilizzo di una bomba sporca.

Informazioni dettagliate al riguardo, sono state trasmesse tramite dal ministro della Difesa [Sergey Shoigu] ai suoi omologhi di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Turchia. Sono previsti ulteriori contatti tra i nostri ministeri della Difesa.

Lavrov ha poi aggiunto che le smentite dei colleghi occidentali secondo cui tale informazione sarebbe falsa e che la stessa Russia intenderebbe pianificare un attacco con una bomba sporca per incolparne poi e il regime del [presidente ucraino Vladimir] Zelensky non sono serie".

Shoigu domenica ha parlato telefonicamente con il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace, il ministro delle Forze armate francesi Sebastien Lecornu e il ministro della Difesa turco Hulusi Akar. Il ministro della Difesa russo ha informato i suoi omologhi sulle preoccupazioni circa le possibili provocazioni dell'Ucraina che comportano l'uso di una "bomba sporca". Venerdì e domenica ha parlato con il capo del Pentagono Lloyd Austin.

Questa la risposta congiunta di Francia, Regno Unito e Stati Uniti:

"Noi, i ministri degli Esteri di Francia, Regno Unito e Stati Uniti, ribadiamo il nostro fermo sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina di fronte all’aggressione in corso della Russia. Rimaniamo impegnati a continuare a sostenere gli sforzi dell’Ucraina per difendere il suo territorio per tutto il tempo necessario. ... I nostri paesi hanno chiarito: respingiamo tutti le accuse palesemente false della Russia secondo cui l’Ucraina si sta preparando a utilizzare una bomba sporca sul proprio territorio. Il mondo vedrebbe qualsiasi tentativo di usare questa accusa come pretesto per l’escalation. Rifiutiamo inoltre qualsiasi pretesto per l’escalation da parte della Russia. .... I ministri degli Esteri hanno anche discusso della loro comune determinazione a continuare a sostenere l’Ucraina e il popolo ucraino con sicurezza, assistenza economica e umanitaria di fronte alla brutale guerra di aggressione del presidente Putin".



Oggi, il presidente Zelensky, intervenendo ad un evento organizzato da Haaretz ha incalzato Israele perché abbandoni la propria posizione neutrale sulla guerra in Ucraina utilizzando come leva la fornitura di armi e droni dell'Iran alla Russia:

"... Come fa la Russia a pagare l'Iran? L'Iran è interessato solo ai soldi? Probabilmente non ai soldi, ma all'assistenza russa al programma nucleare iraniano. Probabilmente è proprio questo il significato della loro alleanza".

A che cosa mira Zelensky? Alla possibilità che Israele installi in Ucraina almeno un embrione del suo scudo anti-missile, l'Iron Dome,