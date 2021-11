La Bank of Korea alza il costo del denaro per la seconda volta nel 2021, e annuncia che in futuro continuerà ad aumentare i tassi.

L'istituto centrale coreano ha portato il tasso all'1%, replicando una stretta di 25 punti base fatta ad agosto.

La mossa vuole arginare l'inflazione annuale che è aumentata al 3,2%, il livello più alto raggiunto dalla Corea del Sud da gennaio 2012.