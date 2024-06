In radio e su YouTube, è disponibile "Filo Spinato ", il nuovo singolo di Gianna Nannini estratto dall’album “Sei Nel L’Anima ” uscito a marzo 2024, in digitale e in formato fisico, per Columbia Records/Sony Music Italy, che ha debuttato sul podio della classifica FIMI/GfK, conquistando il #1 posto dei vinili più venduti della settimana d’uscita.

Un’attrazione pericolosa muove e alimenta questo brano struggente. A cavallo tra modern jazz e pop raffinato, si snoda e riannoda una storia ossessiva e tormentata. Addii e ritorni, scelte sbagliate e parole non dette: da un lato, l’amore carnale, dall’altro, i tradimenti e le pugnalate alle spalle. La consapevolezza, di non riuscire a evitarsi, traccia una linea parallela alla coscienza di non avere futuro insieme: “Siamo legati dal filo sbagliato / Dal Filo Spinato”.

Dopo il grande successo di "Sei Nell’Anima", il film tratto dalla sua storia diretto da Cinzia TH Torrini e, dal 2 maggio, solo su Netflix, è previsto, per novembre 2024, l’attesissimo grande ritorno live di Gianna, con la tournée europea Sei Nell’Anima Tour - European Leg. Distribuito da Friends & Partners e co-prodotto con 3Monkeys, il tour restituirà l’icona del rock al suo pubblico, attraverso imperdibili appuntamenti live in partenza il 22 novembre da Jesolo, per proseguire a Ginevra, Zurigo, Monaco, Hannover, Francoforte, Berlino, Essen, Ludwigsburg, Ravensburg, Nuremberg, Kassel, Firenze, Torino, Milano, Eboli e Roma. Sold out la data Unipol Forum di Milano del 17 dicembre, che raddoppia con un nuovo show il 12 dicembre, mentre triplica Firenze Nelson Mandela Forum il 13, 14 (già sold out) e il 18 dicembre.

I biglietti, delle nuove date del Sei Nell’Anima Tour - European Leg, sono disponibili su TicketOne. Per ulteriori informazioni, consultare il sito di Friends & Partners.

SEI NELL’ANIMA TOUR - EUROPEAN LEG

CALENDARIO IN AGGIORNAMENTO

22 Novembre - Jesolo – Palazzo Del Turismo (Data Zero)

24 Novembre - Ginevra – Arena

25 Novembre – Zurigo – Hallenstadion

28 Novembre – Monaco – Olympiahalle

30 Novembre – Hannover – Swiss Life Hall

1 Dicembre – Frankfurt – Jahrhunderthalle

3 Dicembre – Berlin – Uber Eats Music Hall

4 Dicembre – Essen – Grugahalle

6 Dicembre – Ludwigsburg – MHP Arena

7 Dicembre - Ravensburg – Oberschwabenhalle

9 Dicembre - Nuremberg – Kia Metropol Arena

10 Dicembre – Kassel – Nordhessen Arena

12 Dicembre – Milano – Unipol Forum - Nuova Data

13 Dicembre – Firenze – Nelson Mandela Forum

14 Dicembre – Firenze – Nelson Mandela Forum - Sold Out

16 Dicembre – Torino – Inalpi Arena

17 Dicembre – Milano – Unipol Forum - Sold Out

18 Dicembre – Firenze – Nelson Mandela Forum - Nuova Data

20 Dicembre – Eboli – Pala Sele

21 Dicembre – Roma – Palazzo Dello Sport