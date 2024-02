Il clamore suscitato dalla mancata candidatura di Greta Gerwig per Barbie nasce dal fatto che aveva conquistato numerose nominations durante l'Awards Season per la categoria Miglior regia, esclusa solo dai BAFTA. Di conseguenza la sua assenza dalla cinquina ha fatto particolarmente rumore, riaprendo il dibattito tra sostenitori e detrattori del suo film.

In siffatto contesto ha avuto la meglio la regista francese Justine Triet per l'acclamato dramma giudiziario Anatomy of a Fall, superando anche Alexander Payne che per The Holdovers - Lezioni di vita aveva mancato solo la nomination ai Golden Globe.

Chiudono la cinquina Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), Yorgos Lanthimos (Povere Creature!) e il favorito di quest'anno, Christopher Nolan (Oppenheimer).