Le candidature agli Oscar dell'acclamato dramma giudiziario Anatomy of a Fall di Justine Triet erano particolarmente attese dalla critica internazionale dopo il trionfo all'ultimo Festival di Cannes laddove ha vinto la Palma d'Oro. Eppure questo film non è stato scelto dal proprio Paese per la competizione internazionale agli Oscar, riuscendo comunque ad ottenere la sua giusta consacrazione.

Ecco un focus sulla controversia che avrebbe portato alla mancata designazione della Francia per la categoria Miglior film internazionale ma anche un paio di curiosità sul film come il fatto che la Triet avesse scritto questa pellicola proprio per Sandra Hüller, alla loro seconda collaborazione dopo Sibyl – Labirinti di donna (2019) fino ai prossimi progetti della protagonista, scelta per il nuovo film di Markus Schleinzer dal titolo Rose, su una donna nei primi anni del XVII° secolo che si traveste da uomo e cerca di vivere la propria vita.