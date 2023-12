Presidente di Iren, Luca Dal Fabbro vanta una lunga esperienza manageriale in ambito industriale ed energetico, avendo ricoperto ruoli apicali in realtà quali Snam S.p.A., ENEL Energia S.p.A., e E.On Italia S.p.A.



Il profilo professionale di Luca Dal Fabbro

Presidente di Iren, Luca Dal Fabbro è stato anche Presidente Esecutivo di Renovit S.p.A., la piattaforma italiana avviata da Snam e CDP Equity per promuovere l’efficienza energetica. Ha ricoperto, inoltre, diversi incarichi istituzionali ed accademici, tra cui quello di Presidente dell’Istituto Europeo ESG, Vice Presidente della Fondazione Snam, Vice Presidente della Circular Economy Network e di Assoesco. È poi Adjunct Professor presso l’Università Luiss e autore di due libri legati ai temi della sostenibilità, “L’economia del Girotondo” e “ESG - La Misurazione della Sostenibilità”.



La formazione e le precedenti esperienze professionali di Luca Dal Fabbro

Laureato in Ingegneria Chimica presso la I Università di Roma, Luca Dal Fabbro ha conseguito un Master in Politica Internazionale presso ULB al Centre des Etudes Internationales et strategiques di Bruxelles e ha studiato Advance Management all’M.I.T. Sloan School di Boston. La sua carriera professionale, avviata come Project Manager e Line Manager di Procter & Gamble presso la sede centrale Europea a Bruxelles, vanta una lunga esperienza internazionale nel settore industriale e in quello dell’energia.

In passato, Luca Dal Fabbro è stato Presidente di Snam S.p.A., Amministratore Delegato di ENEL Energia S.p.A. e E.On Italia S.p.A., Amministratore Delegato di Inso S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Buzzi Unicem S.p.A e Amministratore Delegato e Consigliere di Amministrazione della svizzera GRT Group SA. È stato inoltre a capo del desk Far East dell'Istituto Affari Internazionali e vincitore del premio “Talento dell’anno” (Forum della meritocrazia del 2012).