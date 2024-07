Code interminabili fuori dalle rivendite già dal mattino, migliaia di persone con gli occhi sgranati davanti ai computer in attesa della fatidica ora X: è il copione che si ripete ogni volta che parte la vendita dei biglietti per i concerti di Vasco Rossi. Il Blasco, infatti, tornerà a Roma nel giugno 2025 in due date imperdibili allo Stadio Olimpico. Nel frattempo però sarà possibile ascoltare tante canzoni dell'artista di Zocca grazie agli strumenti della tribute band Liberi Liberi. Appuntamento per domenica 14 luglio 2024 a partire dalle ore 21,00 nella splendida cornice del Villa Ada Festival. Saliranno sul palco Vincenzo Assennato (voce), Fabio Ponta (basso), Alessio Luvarà (chitarre), Pietro Imperi (chitarre e cori), Gino Di Giuseppe (tastiere e cori) e Gian Marco Mercuri (batteria). La band, nata nel 2017, ha avuto l'onore in questi anni di ospitare alcuni musicisti che hanno o ancora fanno parte della band del mitico Vasco. Una serata tutta da vivere cantando a squarciagola e scatenandosi su brani ormai fissati nell'Olimpo della storia musicale del nostro Paese. L'ingresso è naturalmente libero, il consiglio è davvero quello di non perdersi questo evento!