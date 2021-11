E' un weekend tutto da vivere tra Franciacorta e Bassa Bergamasca tra Hotel Costez - Cazzago (BS) e Costez - Telgate (BG).

Al #Costez - Telgate (BG) (Via dei Morenghi 2, info 3480978529) venerdì 19 novembre 2021 ecco il party Una Mas. E' una serata decisamente latina e piena di ritmi calienti e reggaeton, perfetta per vivere una serata tra sorrisi e musica che mette il sorriso, riempie di ritmo ed energia... con sonorità latine, quelle che fanno a muovere a tempo il mondo. Sabato 20 novembre 2021 il divertimento continua con dj set scatenati: al mixer in Green Room ci sono Steven Nicola e Luca Belotti, alla voce Paolo Q. In Gold Room invece ecco Andrea Grasselli e Gala, mentre al microfono c'è Cire. Lo slogan del Nikita #Costez è It's Crazy, perché ogni serata è divertente da impazzire.

All'Hotel Costez, bar con musica di Cazzago (BS, via Pertini 2D, info 331.9874644) anche il 19 e 20 novembre ci si diverte fino a tardi ascoltando ottima musica e godendosi drink, cocktail e bollicine d'eccezione. Tra i partner di Hotel Costez - Cazzago (BS) ecco Red Bull, Schivardi, ilMyo, Svenn, OOF Ottica.

In particolare, venerdì 19 novembre al mixer c'è Dr.Space, mentre alla voce c'è Chiara Giorgianni, mentre sabato 20 novembre la coppia di artisti al lavoro è Nicola Zilioli (dj) e Mapez al microfono.

Riassumendo, il successo dei locali gestiti da Paolo e Francesco Battaglia, l'Hotel Costez di Cazzago (BS) ed il #Costez di Telgate (BG), tra Franciacorta e Bassa Bergamasca, continua.



Hotel Costez – Cazzago (BS)

via Pertini 2D / via Bonfandina Cazzago San Martino (BS) A4: Rovato

Dalle 22:30 alle 3, ogni venerdì, sabato e prefestivi.

Info: 331.9874644 (nuovo numero, Alessia)

Ingresso libero e cons. facoltativa con Green Pass

#Costez Future Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con Green Pass

Uno dei più recenti post dell'account Costez su Instagram

https://www.instagram.com/p/CWTPqWwsK5_/