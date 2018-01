Una ricetta semplice per fare il pieno di omega-3 e betacarotene. Ogni boccone un concentrato di benessere

Gli acidi grassi omega-3 ed il beta-carotene sono alleati indispensabili per la salute del nostro cuore, ottimi amici dei nostri occhi ed il segreto per avere una pelle giovane e luminosa. Il migliore modo per fare il pieno di questi due nutrienti è attraverso l’alimentazione.

Questa ricetta semplicissima e velocissima, tartine al "finto caviale", può essere gustata come antipasto oppure, perché no, anche come spuntino, e che racchiude in sé non solo la giusta dose di energia, ma anche i nutrienti preziosi per il nostro benessere.

Questi gli ingredienti: 1 confezione di Pane integrale per tramezzini, 3 Carote grandi, 80 g di Acciughe sott’olio, Olio extravergine d’oliva q.b., Pepe, Burro delattosato (opzionale), Prezzemolo e mirtilli rossi per decorare (opzionale).