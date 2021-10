Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ed il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, hanno riassunto i temi discussi nella riunione del Consiglio europeo del 21-22 ottobre.

"Vorrei iniziare dalla discussione che abbiamo avuto ieri sui prezzi dell'energia", ha dichiarato la von der Leyen. "L'aumento dei prezzi dell'energia è una vera preoccupazione per i consumatori e per le imprese. Sappiamo che questa è una situazione a livello mondiale, ma ci dà delle indicazioni su ciò che in futuro dovremo fare qui, in Europa. A breve termine, dobbiamo sostenere i consumatori vulnerabili e le imprese fortemente esposte. E gli Stati membri lo stanno già facendo. Circa 20 Stati membri hanno adottato o annunciato misure. Ma questo riguarda solo il breve termine. A medio e lungo termine, lavoreremo su ulteriori aspetti. Per aumentare la resilienza e l'indipendenza, abbiamo deciso di esplorare come istituire una riserva strategica di gas, anche valutando le possibilità di un appalto congiunto. Intensificheremo i contatti con i vari fornitori, anche per diversificare l'offerta di cui disponiamo. E dobbiamo accelerare il lavoro sulle interconnessioni. Parallelamente, valuteremo il funzionamento dello stesso mercato del gas e dell'elettricità e del mercato ETS. Di questo ne parleremo prossimamente, già entro il 2021.E questo mi porta a parlare del mix energetico del futuro. È ovvio che abbiamo bisogno di più energia rinnovabile e pulita. Se si guarda al prezzo di produzione delle rinnovabili, è notevolmente diminuito. L'energia solare è dieci volte più economica oggi rispetto a dieci anni fa. L'energia eolica è molto volatile, ma costa il 50% in meno rispetto a dieci anni fa. Insieme a quelle, abbiamo anche bisogno di una fonte stabile, il nucleare; e durante la transizione, ovviamente, il gas naturale. Ecco perché – come abbiamo già affermato in qualità di Commissione ad aprile – presenteremo una nostra proposta in tal senso.Il secondo argomento di ieri sera è stato lo Stato di diritto. Abbiamo avuto una discussione importante, non solo sullo Stato di diritto, ma anche sull'indipendenza della magistratura. E sono lieta che abbiamo avuto quella discussione. Lo Stato di diritto è al centro della nostra Unione. Abbiamo tutti un interesse in questa questione cruciale, perché sappiamo che lo Stato di diritto garantisce la fiducia reciproca, dà certezza giuridica in tutta l'Unione europea e garantisce l'uguaglianza tra gli Stati membri, oltre che per ogni cittadino dell'Unione. Un pilastro fondamentale dello Stato di diritto è l'indipendenza della magistratura. Questo è stato il fulcro della discussione che ha riguardato la Polonia. Abbiamo una lunga strada davanti a noi. Questa strada è una combinazione di dialogo, risposta legale e azioni concrete per ripristinare l'indipendenza della magistratura in quel Paese. Tra gli altri requisiti, la Corte di giustizia europea ha stabilito a luglio che il regime che disciplina l'attività dei giudici deve essere rivisto e che i giudici licenziati illegittimamente devono essere reinseriti in organico. Ci aspettiamo che la Polonia applichi questa sentenza.Un altro argomento di cui abbiamo discusso – ed è stato oggi – è la situazione critica in Afghanistan. In questo momento, il popolo afghano ha un disperato bisogno di cibo, acqua, riparo e accesso all'assistenza sanitaria. Una persona su due in Afghanistan ha bisogno di sostegno umanitario. E l'Europa sta assumendo una posizione di leadership nello sforzo di solidarietà. La scorsa settimana ho presentato un pacchetto di sostegno afghano del valore di 1 miliardo di euro, che dà la priorità ai bisogni umanitari. Dobbiamo assicurarci che gli sfollati afghani ricevano sostegno all'interno o nei paesi vicini. Questo è il motivo per cui sosteniamo anche il vicinato afghano nell'ambito del pacchetto di sostegno che abbiamo presentato."





"Quello sulle migrazioni – è intervenuto poi Charles Michel – è stato un argomento chiave della discussione odierna. Siamo molto preoccupati per la situazione alle frontiere con la Bielorussia. Consideriamo il comportamento del governo bielorusso un attacco ibrido. Le persone usate da Lukashenko sono vittime. Dobbiamo aiutarli. La vita di nessuno dovrebbe essere usata per questioni politiche. Si tratta di una strumentalizzazione della migrazione, per esercitare pressioni politiche sull'Unione europea. Manterremo la pressione sul regime di Lukashenko. Abbiamo già proposto misure mirate per invertire l'agevolazione dei visti per il regime e i suoi delegati. E siamo pronti a esplorare le opzioni per ulteriori sanzioni, non solo per gli individui, ma anche per enti o società. In secondo luogo, abbiamo convenuto che abbiamo bisogno di un'azione concertata. La Bielorussia, come stiamo osservando ora, sta cercando di aprire nuove rotte. Ha offerto ulteriori esenzioni dal visto verso altri Paesi terzi. Continueremo il nostro impegno con questi Paesi per limitare questo contrabbando sponsorizzato dallo Stato. Abbiamo anche discusso della situazione nel Mediterraneo e della necessità di rafforzare la nostra cooperazione con i principali Paesi interesati.Tutto ciò fa emergere, infatti, la necessità di una politica comune, in materia di migrazione e asilo, coerente ed efficace. Ho ribadito il mio invito ai leader a fare sforzi comuni sul nuovo patto su migrazione e asilo. È qui; è sul tavolo; deve essere negoziato; deve essere discusso in modo da farlo proceder . Quindi c'è davvero un'urgenza per i leader di andare avanti in modo da iniziare a negoziare quel pacchetto".