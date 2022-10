In una settimana caratterizzata dalla chiusura del mercato cinese per la Golden Week, l'attenzione dei mercati finanziari sarà rivolta ai dati sul lavoro statunitense, che verranno resi noti venerdì.

Prima di allora però ci sarà l'importantissimo appuntamento con il meeting allargato dei produttori di petrolio (Opec+), in cui pare scontata la decisione di tagliare la produzione di greggio fino ad un milione di barili al giorno per fermare la tendenza al ribasso che da giorni sta caratterizzando il prezzo del greggio.

Inoltre ci saranno 3 meeting di banche centrali: Reserve Bank of Australia, subito dopo toccherà alla banca della Nuova Zelanda e quella della Polonia.

In Europa si guarderà alla produzione industriale della Germania, che mai come prima sembra in difficoltà a causa dell’impatto della crisi energetica.