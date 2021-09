Dal 14 ottobre 2021, sarà disponibile in tutte le sale cinematografiche il film thriller/horror Medium, prodotto dalla Emy Production. Tra i produttori c’è anche Daniele Gramiccia che, di recente, ha parlato del progetto cinematografico.

“Il progetto di Medium è nato in macchina tra me, Giovanni Franchini, produttore e amministratore della Emy, e il regista Massimo Paolucci. Eravamo in viaggio per trovare delle location per un film e ci è venuto, appunto, in mente questo horror, thriller e noir. L’abbiamo così girato in mese in pieno lockdown creando una squadra che è diventata una vera e propria famiglia”.

Il cast corale comprende diversi attori: da Toni Sperandeo a Bruno Bilotta, passando per Barbara Bacci, Emilio Franchini, Martina Marotta, Martina Angelucci, Daphne Barbieri, Pierfrancesco Ceccanei e Francesco Maria Dominedò. Tutti insieme hanno dato il loro contributo per la realizzazione del film che, a detta di Gramiccia, ha una vera e propria trama diabolica.

“Medium parla di un gruppo di ragazzi della Roma moderna, che comprende anche una ragazza che proviene dalla Roma bene. Tale gruppo verrà così coinvolto da Toni Sperandeo in un furto da fare in una casa, dove non doveva esserci nessuno al di fuori del personaggio interpretato da Hal Yamanouchi, ossia un commerciante d gemme. Una volta che metteranno piede in casa, i ragazzi troveranno però la reincarnazione del male. Ad uno ad uno dovranno dunque combattere contro qualcosa che è davvero più grande di loro. Ed inevitabilmente non tutti ce la faranno”.

Nei prossimi mesi, la Emy Production rilascerà al cinema anche Una Preghiera Per Giuda, un mafia-movie diretto sempre da Massimo Paolucci.

“In Una Preghiera per Giuda raccontiamo la mafia d’onore di tanto tempo fa e la rapportiamo alla storia moderna. Nel cast ci sono Toni Sperandeo e Bruno Bilotta, che ci accompagna sempre con grande passione, ma anche due star americane: Danny Trejo e Natalie Burn. Non mancano poi attori conosciuti in Italia: da Jane Alexander a Marcello Arnone de La Piovra, passando per Francesca Rettondini, Rosario Petix, Daniele Pompili, Martina Nasoni. Il protagonista sarà Emilio Franchini, con un lavoro molto più intenso rispetto a Medium. Abbiamo già in mente il sequel di Una Preghiera Per Giuda”.

Infine, tra i profetti futuri c’è anche l’uscita di I Follow You, il primo film che vede l’esordio di Emilio Franchini.

“I Follow You è un progetto che è rimasto nel cassetto del regista Vincenzo Petrarolo per qualche anno. Nel cast ci sono Jennifer Mischiati e Andrea Scarduzio, due attori che stanno andando molto bene all’estero. Con la Emy Production ci siamo impegnati affinchè venisse concluso. Anche questo lavoro, come i due precedenti, uscirà sicuramente prima della fine del 2021”.