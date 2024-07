Il centrocampista, ufficializzato dalla Juventus lo scorso 30 giugno, è atterrato da pochi minuti all'aeroporto di Caselle ed è dunque pronto a iniziare la sua avventura in bianconero, reduce dalla Copa America giocata con il Brasile e dalle vacanze estive, per tirare il fiato dopo una lunghissima stagione tra Premier League e Nazionale.

Domani le visite e il primo allenamento.



Nella giornata di domani Douglas Luiz scenderà in campo alla Continassa per la prima seduta agli ordini di Thiago Motta, dopo le visite mediche di inizio stagione al J Medical, con il tecnico ex Bologna pronto a consegnargli le chiavi del centrocampo della sua squadra, dove farà coppia molto probabilmente con Khephren Thuram, altro volto nuovo dell'estate bianconera.