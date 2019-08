La settimana di ferragosto inizia con temporali al nord

La settimana ferragostana inizia male per l'Italia del Nord. Tutto è causato da un'area di bassa pressione sull'Europa occidentale che è previsto causi instabilità a ridosso dei settori alpini.

Previsti temporali, localmente anche molto intensi, che interesseranno la Valle d'Aosta e le aree alpine di Piemonte e Lombardia, estendendosi poi al Veneto, e alle pianure limitrofe.

In base alle previsioni il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per lunedì 12 agosto, allerta arancione per rischio temporali sulle zone alpine occidentali della Lombardia e allerta gialla su Valle d'Aosta, parte di Piemonte, Lombardia e Veneto.

Precipitazioni che interesseranno il nord-est fino al pomeriggio di martedì 13, con fenomeni intensi tra Dolomiti trentine e bellunesi, dove sono previste grandine e improvvise raffiche di vento.

Il maltempo continuerà anche nella notte tra martedì e mercoledì con temporali che dal Friuli interesseranno Lombardia orientale, Romagna e parte dell'Emilia (Bologna coinvolta).

Per le zone colpite dal maltempo, c'è almeno un fattore positivo: il forte calo delle temperature con i valori che potranno scendere fino di 10°.