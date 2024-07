Come stanno andando sui social i protagonisti della corsa alla Casa Bianca? Se lo è chiesto il quotidiano cattolico Avvenire, analizzando sulla piattaforma X (l'ex Twitter) i post, negli ultimi giorni, dedicati a Trump, Biden e Harris.

Oltre tre milioni per Trump e meno di due per Biden. Poi le cose sono cambiate, almeno in parte. Al punto che solo su X (l'ex Twitter) nelle ultime 24 ore i post per Trump sono saliti a quota 7,1 milioni (5,6 milioni per #Trump e 1,5 milioni per l'hashtag #Donald) mentre quelli per Biden sono saliti a quota 4,8 milioni e quelli per Harris a 4,5 milioni. A livello di engagement, Donald Trump ha raccolto 16,9 milioni tra like e retweet, mentre Biden e la Harris ne hanno raccolti 14,1 milioni a testa. Numeri che però non ci dicono come le persone si sono espresse ma solo quante volte l'hanno fatto. Per questo è importante pesare il cosiddetto sentiment, cioè le emozioni e le reazioni delle persone. Per esempio, su X il 61,8% delle persone che hanno interagito con l'hashtag #Trump si è espresso negativamente, il 29,1% è stato neutro e il 9% l'hanno fatto positivamente. Curioso il fatto che l'hashtag #Donald abbia abbassato la percentuale dei crtici al 58,5%, i neutri al 27,6% mentre ha fatto crescere il sentiment positivo al 13,9%. Se si allarga il tempo di analisi agli ultimi 7 giorni, Donald Trump vola complessivamente su X (complice anche le polemiche del dopo attentato) a 48,3 milioni di tweet mentre Biden si ferma a 24,4 milioni e la Harris raccoglie 9.7 milioni di tweet. Il sentiment? Per Trump il 57,7% è negativo (pe Donald lo è per il 53,6%), per Biden è negativo per il 47,8% mentre per la Harris scende al 38%.

Fin qui l'analisi relativa a X. E il resto dei social e del mondo digitale?

Su Trump sono stati prodotti 50 milioni di contenuti, su Biden 25,3 milioni e sulla Harris 10,3 milioni. A livello di sentiment globale Trump raccoglie pareri negativi per 57,1% (che scendono al 51,9 per Donald), il 30,2 è neutro e il 12,7% è positivo (e sale al 16,9% per Donald). Biden raccoglie il 47,1% di pareri negativi, il 39,6% di neutri e il 13,3% di consensi positivi.Per la Harris il 37,3% del sentiment è negativo, il 41,7% neutro e il 21% positivo.

Difficile esprimere pareri definitivi, ma dai dati sembra emergere che Trump resta molto popolare quanto divisivo, la popolarità di Biden non è tramontata e la Harris può contare su quel 41,7% di pareri neutri che, se vuole avere una chance, deve riuscire in poco più di 100 giorni a trasformare il più possibile in positivi.



