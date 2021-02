Per quanto riguarda il Giudice Sportivo, le cui decisioni per le gare di Coppa Italia sono arrivate in giornata, non ci sono state sanzioni per le liti durante l'incontro, che sono state registrate dai media, tra Conte e Agnelli, che si sono insultati a vicenda - uno dalla tribuna e l'altro dal campo - e Oriali e Paratici, che hanno fatto altrettanto nel tunnel, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi.

Ma se il Giudice Sportivo non aveva materiale su cui decidere, sembra però che ne abbia il capo della Procura federale, Giuseppe Chinè, che ha aperto un'inchiesta "relativa ai comportamenti di dirigenti e tesserati bianconeri e nerazzurri durante e al termine della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. A riguardo è già stato convocato il quarto uomo Daniele Chiffi", secondo quanto pubblicato dall'Ansa che ha ripreso fonti della Procura.