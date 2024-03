Noi di Credito Case ci occupiamo di Trading Immobiliare. Poiché crediamo nel nostro lavoro, desideriamo spiegare chiaramente cosa significa investire nel settore Immobiliare. Per ottenere risultati significativi dal punto di vista economico, affrontare le questioni burocratiche e risolvere i complessi problemi legali, è indispensabile affidarsi a un esperto, perchè avere competenze finanziarie solide e conoscenze nel settore delle costruzioni e della legislazione è essenziale non solo per fare un acquisto vantaggioso, ma anche per sviluppare un piano di valorizzazione e successiva rivendita. E' un fatto innegabile che il nostro lavoro sia volto alla realizzazione di un business plan equilibrato e uno studio di fattibilità ragionato, al fine di bilanciare correttamente la massimizzazione del ROI per un rapido incasso.



Cosa vuol dire esattamente affidarsi a Credito Case e cos'è il Trading Immobiliare?

Nel contesto del Trading Immobiliare, si procede all'acquisto di immobili per fini commerciali. Tale attività è orientata al conseguimento di un rendimento superiore all'investimento iniziale, attraverso l'affitto o la vendita profittevole dopo un'opportuna ristrutturazione. Al momento dell'acquisto di un immobile, il gruppo Credito Case è esperto nel generare un ampio margine di profitto, dedicandosi all'acquisto di immobili da aste giudiziarie, dal mercato libero oppure da terze imprese disposte a vendere i propri progetti. In questa situazione, i lavori sono guidati da un team poliedrico composto da avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri e agenti immobiliari. Acquisire un immobile per rivenderlo richiede un mix di conoscenze e competenze che solo un team così variegato può garantire, attraverso:

L'analisi della zona

Lo studio di fattibilità

L'acquisizione

La valorizzazione

La vendita



Il giusto approccio per un buon risultato

Valutazione del potenziale: individuiamo ciò che sfugge agli altri, immaginando il potenziale di proprietà all'apparenza poco attraenti.

Collaborazione con Agenzie a Amministratori: lavoriamo a stretto contatto con agenti immobiliari e amministratori di condominio, riuscendo ad accedere in anticipo a interessanti opportunità. Per noi, collaborazione e prontezza costituiscono l'occasione per imbastire allettanti trattative.

Imparzialità di valutazione: valutiamo attentamente rischi e benefici, esaminando i casi in base a dati oggettivi.

Monitoraggio della concorrenza: seguiamo da vicino le strategie dei migliori operatori del settore, per sviluppare metodi efficaci e gestire al meglio le operazioni immobiliari.

Uno studio di fattibilità coerente

Il nostro team dedicato all'analisi di fattibilità, avvia questa fase solo dopo un'attenta valutazione preliminare, legata alla realizzabilità dei requisiti del cliente in un tempo prestabilito. Questo processo include la valutazione delle caratteristiche, dei costi e dei risultati attesi del progetto: serve a cogliere il potenziale dell'operazione, fornendo un punto di vista obiettivo. Ecco perché è fondamentale condurre un'attenta analisi di fattibilità in diversi passaggi, utilizzando specifici parametri di valutazione oggettiva.

Valutazione del valore degli immobili: confrontiamo le caratteristiche delle proprietà in vendita nella zona. Maggiori dettagli ci permettono un'indagine esaustiva. Attraverso il confronto dei prezzi, delle dimensioni e di tutti gli altri aspetti relativi alla proprietà, comprendiamo se un particolare tipo di immobile, in una determinata zona, possa attrarre una specifica categoria di acquirenti.

Predisposizione del progetto preliminare: avviamo una valutazione preliminare del progetto, con l'assistenza di un esperto del settore come un ingegnere, un architetto o un geometra, che rende disponibile un'anteprima accurata dell'immobile, in modo da definire la disposizione interna in relazione al target di vendita.

Realizzazione del database per calcolare i proventi: ci impegniamo ad elaborare un'accurata tabella di valori sull'immobile preso in considerazione e sulla relativa microzona, che includa i costi al metro quadro e permetta di generare un prezzo medio.

Pianificazione del budget e del programma temporale per l'implementazione del progetto: predisponiamo il calcolo dettagliato dei costi, basato sul progetto preliminare che includa la voce "imprevisti", al fine di valutare alternative utili a portare avanti il lavoro con successo. Attraverso il cronoprogramma a fasi e date, strutturiamo le varie azioni volte al successo dell'operazione, insieme al piano di cassa. Tale studio conterrà i costi del progetto: attrezzature o risorse, benefici e rischi finanziari, impatto economico in caso di fallimento dell'iniziativa, incluso una rivalutazione della proposta.

Esame dettagliato della documentazione: ci occupiamo della verifica accurata, completezza e correttezza dei documenti relativi all'immobile di interesse, consultando anche i registri catastali, esaminando la planimetria e la visura, valutando la documentazione sulla conformità urbanistica

Nel documento di fattibilità è essenziale includere non solo dettagli operativi per il proseguimento del progetto, ma anche informazioni utili per un'analisi comparativa dell'iniziativa. In questa fase, Credito Case valuterà quanto è stato effettivamente realizzato rispetto a quanto inizialmente proposto nello studio di fattibilità.



Conclusioni

Come specificato nel corso della panoramica, essere esperto di Trading Immobiliare richiede oltre che pazienza, impegno, studio e molta esperienza. Questo perchè oltre a dover disporre dei rudimenti basilari di Marketing, Compravendita, Diritto Immobiliare e Giudiziario, dovrà possedere il giusto mindset e seguire delle rigorose regole di condotta. E' tutt'altro che consigliabile scegliere un immobile in base ai suggerimenti di uno sconosciuto o ad una determinata impressione, bisogna valutare nello specifico le incognite e quanto frutterà sul mercato, dati alla mano. È importante essere supportati da specialisti del settore, o da gruppi di esperti in materia che siano in grado di orientare costruttivamente il giudizio.

In questo lavoro si collabora, pertanto le capacità relazionali, organizzative e la predisposizione al negoziato sono valori imprescindibili: poter carpire il giusto affare attraverso una gara al ribasso è questione di totale attitudine, intuito ma soprattutto raziocinio e particolare freddezza. L’ideale è non lasciarsi mai anticipare, fare per primo un’offerta più bassa rispetto al valore effettivo dell’immobile, per poi salire al prezzo che si desiderava realmente raggiungere costituisce il migliore approccio di compravendita.

Da questo presupposto si capisce quanto sia complicata ed eccezionalmente articolata la materia, tanto da imporre un livello elevato di esperienza, istinto e professionalità, perché acquistare all'asta è un'ottima soluzione solo se ben accompagnati, per realizzare grandi affari e fiutare le giuste occasioni è necessario il giusto approccio, ristrutturare vecchi immobili è un impegno che implica tempo, dedizione, cognizione di causa e ampie conoscenze.

