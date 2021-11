Torna quest’anno la 37edizione della Asics Firenze Marathon dopo un anno di stop e, come sempre, nell’ultima domenica di novembre, il 28 novembre 2021.

Il Comitato organizzatore diretto da Giancarlo Romiti, con la consueta stretta sinergia con le Amministrazioni coinvolte, forte dello zoccolo duro di 2500 volontari , ha lavorato per tornare ad allestire uno degli eventi più amati dalla città, e anche per dare un segno e una mano concreta al tessuto economico dell'indotto cittadino, che avrà l’occasione di ospitare visitatori, turisti e sportivi in un periodo solitamente non di punta per l’attrattiva turistica fiorentina, a maggior ragione dopo le recenti restrizioni.

Confermato il percorso con partenza e arrivo in piazza Duomo, percorso che includerà anche il passaggio in Piazza Pitti, il passaggio nel Parco delle Cascine polmone verde di Firenze, il passaggio sui lungarni e davanti a quasi tutti i luoghi più suggestivi e artistici della città, come il suggestivo Campo di Marte, zona sportiva cittadina, con l’attraversamento dell’Asics Firenze Marathon Stadium con il transito dei partecipanti per circa 300 metri sulla pista di atletica.

Confermata anche la logistica del servizio deposito borse, in piazza Santa Maria Novella, vicino alla partenza e arrivo. Le iscrizioni sono state chiuse con due giorni di anticipo perché era stato già raggiunto il tetto dei 4500 iscritti , tetto massimo che si era prefissa l’organizzazione per garantire i consueti standard di qualità. Sono state circa un centinaio le disdette che hanno rinviato la partecipazione all’anno prossimo. Pochi minuti prima della partenza della gara come da tradizione ci sarà la partenza per i diversamente abili sulle carrozzine.

L’evento è stato presentato oggi presso la Sala Riunioni della Fidal Toscana presso l’Asics Firenze Marathon Stadium, presente tra gli altri l’assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione. Per il comitato organizzatore ha portato i saluti il generale Calogero Cirneco , vicepresidente del Comitato organizzatore. Non era presente invece il presidente del comitato organizzatore di Firenze Marathon, Giancarlo Romiti, impegnato in una riunione operativa istituzionale sulla sicurezza dell’evento.

I l Marathon Expo che precede l’evento come nelle passate edizioni sarà aperto il venerdì e il sabato, 26 e 27 novembre, dalle 9.30 alle 20 ed è unico punto di ritiro del pettorale di gara. Cambia la location: si ritorna all ’interno dello spazio del Marathon Wellness in viale Malta (attiguo al Palasport di Firenze, il Mandela Forum) contiguo alla struttura indoor dell’Asics Firenze Marathon Stadium (anche essa utilizzata per ospitare gli stand). Tra l’altro il luogo è molto comodo per la logistica, anche perché a due passi c’è la fermata della stazione Firenze Campo Marte, mentre a qualche centinaia di metri in linea d’aria c’è il parcheggio del Mandela Forum e della Piscina Costoli.

Al Marathon Expo si accede solo con green pass e c’è la possibilità per chi avesse necessità di effettuare preventivamente il tampone di controllo ai prezzi correnti di mercato grazie alla collaborazione con Syn Lab, uno dei nuovi partner tecnici di questa edizione della Firenze Marathon.