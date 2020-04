In questi giorni molti stanno riscoprendo il piacere della lettura tra varie proposte di case editrici o autori, anche gratuite. Una di queste è "Di qua dal monte", romanzo dello scrittore toscano Ugo Cirilli, già autore di "Un accordo maggiore in sottofondo" edito in cartaceo da Luci della notte. "Di qua dal monte" è un'autopubblicazione in PDF scaricabile gratis dal sito dello scrittore (o in alternativa da leggere online).

Di cosa parla? La trama è incentrata sull'incontro tra lo psicologo Ivan e Luca, un ragazzo che sembra tormentato da un problema lavorativo ma dimostrerà problemi più profondi. Per aiutarlo Ivan, che possiamo definire agnostico, dovrà interessarsi al tema della fede. Entra così in scena un altro personaggio chiave, don Claudio, un sacerdote molto particolare.

"Di qua dal monte" è un romanzo psicologico in cui all'introspezione si alternano i colpi di scena. L'ambientazione è in Toscana, per la precisione in Versilia. La recensione completa sul blog "Le mille vite di un lettore".