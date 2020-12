"Sul Recovery ci hanno detto che eravamo polemici, che volevamo fare critiche assurde. Ora ci danno ragione. Bene. Stiamo chiedendo di discutere del Paese, non stiamo facendo polemica. Noi giochiamo trasparenti".

Così Italia Viva ha riassunto le ultime dichiarazioni del proprio "leader", rilasciate in giornata alla trasmissione L'Aria che tira su La7.

Ha vinto lui, o almeno, basta che lo creda.

Naturalmente ci sono state anche ulteriori indicazioni fornite da Renzi, come i 36 miliardi del Mes che andrebbero utilizzati per la Sanità, per liberare i 9 miliardi e ulteriori critiche al Governo sulla gestione sanitaria della pandemia: "Credo che per quel che riguarda la sanità, non sia andato tutto bene. Abbiamo il più alto numero di morti in Europa e non è spiegabile con l’età media elevata. Ci sono Paesi con una media molto più alta e un numero di morti decisamente inferiore. Qualcuno ci dovrà spiegare cosa è successo".

Comunque va riconosciuto a Renzi di non aver indicato, come il suo collega e possibile futuro alleato Matteo Salvini, il mancato utilizzo obbligatorio dell'idrossiclorchina o del plasma iperimmune contro la Covid.

Ma il senatore fiorentino non ha mancato però di prendersela con Dario Franceschini che ieri gli aveva ricordato, a mezzo stampa, che se si aprisse la crisi tanto varrebbe andare a votare indicando un "duello" Conte contro Salvini e aggiungendo anche che della partita non avrebbe fatto parte Italia Viva, responsabile di aver provocato la crisi.

Come gli ha risposto Renzi?

"Non credo si vada al voto... penso che prevarrà il buon senso e si smetta di litigare. Ma se qualcuno pensa di fare minacce con il ritorno al voto sappia che il voto non è una minaccia. Franceschini è il ministro del Turismo, pensi al turismo. Il presidente della Repubblica si chiama Sergio Mattarella e sarà lui a decidere se ricorrere o meno alle urne".

Per la cronaca, Mattarella, recentemente, si è già espresso sull'argomento dicendo che in caso di crisi di nuovi governi non vorrebbe sentir parlare.