In occasione degli Auguri natalizi dei Dipendenti Vaticani, il Papa ha indirizzato ai presenti un breve messaggio.

Francesco ha sollecitato i dipendenti del Vaticano a continuare a lavorare con lo stile del “nascondimento e della piccolezza”. Nel segno del Dio dei piccoli, degli umili.

Nell’epoca dell’apparire a tutti i costi sui social, o altrove, mostrando tutta la propria esteriorità e senza fare mai riferimento al proprio mondo interiore, il Papa chiede il “nascondimento” che è lo stile di Dio. L’amore non fa rumore”.

In particolare “in famiglia le apparenze e le maschere non contano, o comunque durano poco; ciò che conta è che non venga a mancare il vino buono dell’amore, della tenerezza e della comprensione reciproca." Ancora Francesco interviene sulla necessità che hanno le società di “prendersi cura” degli altri e non implodere nell’individualismo predicato ossessivamente dal sistema economico.





Crediti immagini: Carlo Marino