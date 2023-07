L'energia solare sta attirando sempre più l'interesse degli investitori, attratti dal potenziale di questa fonte rinnovabile pulita e sostenibile. In particolare, gli impianti fotovoltaici per la produzione di elettricità rappresentano oggi uno dei settori più dinamici e promettenti per chi cerca interessanti opportunità di investimento.

I numeri parlano chiaro: nel 2021 la nuova capacità fotovoltaica installata a livello globale ha raggiunto i 182 GW, in crescita del 19% rispetto al 2020. Solo in Italia nel 2021 sono stati installati impianti per circa 1 GW, più del doppio rispetto al 2020. Esperti prevedono che la corsa al fotovoltaico sia destinata ad accelerare ancore nei prossimi anni.

Sono diversi i fattori che stanno spingendo gli investitori, dai grandi fondi ai singoli risparmiatori, a puntare sul solare fotovoltaico. Innanzitutto i costi delle tecnologie solari si stanno riducendo in modo significativo. Oggi realizzare un impianto fotovoltaico costa il 75% in meno rispetto a 10 anni fa. Inoltre i pannelli garantiscono livelli di efficienza sempre maggiori.

Ma l'aspetto più allettante sono i ricavi generati da questi impianti. Con il costo dell'energia elettrica in costante crescita, vendere kilowattora prodotti da fotovoltaico garantisce interessanti ritorni economici. A ciò si aggiungono gli incentivi governativi per le rinnovabili, come il nuovo meccanismo delle aste al ribasso gestite dal GSE, che assicurano ulteriore convenienza.

Per gli investitori si profilano possibilità su più fronti. Chi ha grandi capitali può puntare su impianti utility-scale, che forniscono elettricità alla rete. Centrali anche da 1 MW richiedono investimenti nell'ordine dei milioni di euro, ma consentono di massimizzare produzione e ricavi.

Opportunità interessanti arrivano anche dai tetti delle grandi strutture industriali e commerciali, spazi ideali per impianti fino a 1 MW grazie alle ampie metrature disponibili. Le aziende sono sempre più propense a stipulare contratti di affitto con investitori terzi, che si occupano di installare e gestire l'impianto fotovoltaico.

Infine c'è il mercato degli impianti residenziali, alla portata anche di piccoli investitori. Con poche decine di migliaia di euro è possibile realizzare impianti da 3-5 kW su tetti e pensiline di abitazioni, piccoli capannoni e negozi, godendo di incentivi per l'autoconsumo dell'energia.

Gli esperti raccomandano di affidarsi a professionisti del settore, che sappiano individuare la soluzione più adatta e assisteranno il cliente in tutto l'iter di autorizzazione, connessione, accesso a incentivi e manutenzione dell'impianto.

Coniugando sostenibilità ambientale e redditività, il fotovoltaico si conferma un asset dalle interessanti prospettive per investitori lungimiranti. La transizione energetica in corso porrà le rinnovabili sempre più al centro del sistema elettrico, e il sole potrebbe presto diventare la stella polare degli investimenti verdi.

Con il contributo di Alternativa Impianti