F1 Gran Premio di Spagna 2018, in pole Hamilton, Vettel terzo

Sono state decise con l'ultimo giro disponibile nel Q3 le posizioni in griglia del Gran Premio di Spagna, che si corre domenica sul circuito di Barcellona Catalogna.

Sarà la Mercedes di Lewis Hamilton a partire dalla pole. Il pilota inglese, già in testa, si è migliorato con il tempo record di 1:16.173. A 40 millesimi, il compagno di squadra Valtteri Bottas lo affiancherà al via.

In seconda fila le Ferrari, con Vettel terzo, ma staccato di soli 132 millesimi, e Raikkonen quarto con un distacco vicino al mezzo secondo.

Con questi tempi, la vittoria sembrerebbe limitata ad una di quelle quattro vetture. Nonostante le precedenti gare, infatti, le Red Bull, con Verstappen e Ricciardo rispettivamente al quinto e sesto posto a 7 decimi dal primo, sembrano avere qualcosa in meno. Ma come abbiamo già visto in passato, in gara può accadere di tutto.

Dal settimo posto in poi, i distacchi dai primi cominciano a farsi pesanti. Al settimo posto, a 1,5 secondi da Hamilton, la Haas di Kevin Magnussen, che ha preceduto, più o meno sugli stessi tempi, Fernando Alonso su McLaren e Carlos Sainz su Renault. Romain Grosjean, con la seconda Haas, completa la top ten.

Il Gran Premio di Spagna di Formula, che in Italia può esser visto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), prenderà il via domenica alle ore 15:10.