Il MeLE Quieter3C è il compagno ideale per chi cerca potenza e versatilità in un formato miniaturizzato. Questo Mini PC senza ventola, alimentato dal processore Celeron N5105 e con Windows 11 Pro, offre un'esperienza informatica avanzata in un design compatto.

Prestazioni Potenti e Silenziose: Il Cuore del Quieter3C è il processore Celeron N5105, con una frequenza operativa base di 2,0 GHz (fino a 2,9 GHz in modalità burst), fornendo prestazioni affidabili per le esigenze quotidiane. Il design senza ventola assicura un funzionamento silenzioso, consentendo di concentrarti sul lavoro o sull'intrattenimento senza distrazioni.

Connessioni Avanzate e Design Compatto: Con la connettività WiFi 6, Bluetooth 5.2 e USB-C multifunzione, il Quieter3C offre opzioni di connessione versatili. Il design compatto, con dimensioni di 0,7 pollici x 3,2 pollici x 5,2 pollici e un peso di 0,44 libbre, lo rende facilmente trasportabile e adatto a qualsiasi spazio.

Windows 11 Pro e Caratteristiche Esclusive: Il sistema operativo Windows 11 Pro offre un'interfaccia intuitiva e prestazioni ottimizzate. Grazie alle porte I/O ricche e alla memoria espandibile, il Quieter3C si adatta alle tue esigenze, offrendo 16GB di RAM LPDDR4 e uno spazio di archiviazione SSD da 512GB.

Esperienza Visiva e Audio di Qualità: Con la porta HDMI 2.0, il Quieter3C supporta la risoluzione 4K@60fps e HDR, offrendo un'esperienza visiva immersiva. La connettività Bluetooth 5.2 aggiunge la possibilità di collegare dispositivi audio senza fili per un'esperienza sonora completa.

Espansione e Porte I/O Complete: La memoria è facilmente espandibile tramite scheda Micro SD fino a 2TB, e il Mini PC supporta SDD/Hard Drive esterni fino a 4TB. Le porte I/O includono 2x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps), 1x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) e Bluetooth 5.2.

In conclusione, il MeLE Quieter3C unisce potenza, versatilità e design elegante in un unico pacchetto, offrendo una soluzione compatta per soddisfare le esigenze informatiche moderne.