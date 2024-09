A Misano, è stato un duello mozzafiato quello tra Jorge Martin ed Enea Bastianini, che si sono sfidati gomito a gomito per quasi tutta la gara del Gran Premio dell'Emilia-Romagna. Dopo che nella prima parte di gara Bagnaia non è riuscito a mantenere il ritmo di Martin, il gran premio ha finito per essere una questione a due tra il pilota Pramac e il pilota Ducati.

La Bestia, nella parte finale, è riuscito a chiudere il distacco che lo separava da Martin e all'ultimo giro, in curva 4, con una manovra al limite, ha infilato lo spagnolo all'interno, con una staccata alò limite. Martin ha provato a resistere all'esterno, ma è stato costretto a finire largo e fuori pista, perdendo ogni possibilità di replicare l'affondo. Bastianini ha così potuto mantenere la posizione e tagliare per primo il traguardo, mentre Martin si è dovuto accontentare del secondo posto.

Il terzo gradino del podio è andato a Marc Marquez (Gresini Racing), che ha approfittato delle cadute di Brad Binder (Red Bull KTM) e Pedro Acosta (Red Bull GASGAS).

Ma la vera sorpresa di giornata è stata la caduta di Bagnaia. Il campione del mondo in carica, partito dalla pole, dopo un avvio promettente ha forse avuto un calo nella prestazione della gomma posteriore ed è scivolato in terza posizione a oltre tre secondi da Martin. A metà gara, la sua moto ha ripreso ad essere stabile come all'inizio e il pilota piemontese ha cominciato a inanellare giri record, tanto da fargli pensare di poter mettere nel mirino la coppia di testa. Ma al ventunesimo giro ha perso l'anteriore ed è uscito di pista, mettendo fine alle sue ambizioni di vittoria.

Ai piedi del podio ha chiuso Marco Bezzecchi (VR46), seguito da Franco Morbidelli (Pramac ) e Maverick Vinales (Aprilia), mentre Fabio Quartararo (Yamaha) si è dovuto accontentare del settimo posto, dopo aver perso terreno nelle ultime fasi della gara.

Per Bastianini, questa vittoria non è solo un trionfo personale, ma anche un trionfo per Ducati: la vittoria numero 100 nella classe regina, nel giorno in cui la casa di Borgo Panigale si è assicurata matematicamente il titolo costruttori 2024.

Guardando alla classifica del campionato, Martin ha aumentato il suo vantaggio su Bagnaia, portandolo a 24 punti, mentre Bastianini è ora terzo, seppur di un solo punto su Marquez.

Prossimo appuntamento tra una settimana con il GP d'Indonesia.