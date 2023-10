Il Milan dopo aver battuto in trasferta 1-0 il Genoa si è portato in testa alla classifica di Serie A con 21 punti.

Il gol, all'87', è stato realizzato da Pulisic che ,servito in area con un traversone dalla destra, si è girato su stesso, liberandosi della marcatura di un avversario, e di sinistro ha insaccato la palla alle spalle di Martinez.

Tutto bello, anzi bellissimo, se non fosse che Pulisic si è aggiustato la palla con il braccio destro.

Effettivamente il tocco di braccio di Pulisic era piuttosto netto#GenoaMilan pic.twitter.com/O7ChYIllms — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 8, 2023

Le immagini che riprendono il fallo sono ben evidenti, ma il Var, dopo aver valutato l'azione a lungo decide di convalidare il gol senza neppure mandare l'arbitro al monitor in campo per valutare quanto le immagini stavano testimoniando.

Poi, nel recupero è successo di tutto: con Maignan espulso per fallo da ultimo uomo al limite su Ekuban, con Giroud inventatosi portiere, con la traversa su punizione di Gudmunsson, con l'espulsione dell'altro portiere Martinez, per un doppio giallo mentre faceva il centravanti nell'area avversaria... ma tutto questo ha comunque poco senso, perché il risultato è stato falsato da una decisione, ancora una volta incomprensibile, da parte degli arbitri.

Se questo può essere di consolazione, si può ricordare che all'estero accade anche di peggio, come avvenuto una settimana fa nel match tra Liverpool e Tottenham, con un gol regolare annullato ai reds per un fuorigioco inesistente.

La differenza tra Premier e Serie A, però, rimane.

Infatti il Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), il corrispondente dell'AIA nel calcio inglese, dopo quanto accaduto ha diffuso un comunicato spiegando che l'errore è stato causato da un malinteso tra arbitro in campo e arbitri al Var che avevano interpretato una decisione dell'arbitro come assegnazione del gol confermandola con il check over, mentre invece l'arbitro aveva indicato il fuorigioco. Il PGMOL ha poi dichiarato che avrebbe cambiato il protocollo di comunicazione tra arbitro in campo e Var per evitare che errori simili, in futuro, si possano ripetere.

Che cosa dirà e farà l'AIA, invece, per evitare che quanto visto ieri a Genova si possa ripetere? Assolutamente nulla... in modo che, a seconda della convenienza, quanto accaduto possa ripetersi... con le stesse modalità.