Materazzi: 'Polemiche arbitrali perché ci temono, tutti vogliono buttar giù l'Inter'

Marco Materazzi dice la sua sul duello tra Inter e Juventus per lo scudetto. L'ex difensore nerazzurro ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "La verità è che vedo un obiettivo unico da parte di tutti: buttar giù l'Inter, che è la più forte. I 2 punti di vantaggio in classifica valgono zero, non cambiano i ragionamenti. L'Inter vuole vincere lo scudetto e sa che anche la Juventus vuole farlo. Lasciamo stare quel che dice Allegri e i discorsi sul quarto posto, è un gioco facilmente comprensibile e confutabile. Se io fossi un calciatore della Juventus, nello spogliatoio penserei di poter vincere il campionato. E quello è il loro obiettivo".



Mercato Juventus, idea Henderson per il centrocampo: scoglio durata prestito

L'ex capitano del Liverpool era uno dei tanti trasferitisi in Arabia Saudita nella scorsa estate, ma a distanza di mezza stagione potrebbe già tornare in Europa. La Juve ci sta pensando, ma l'inglese vorrebbe un prestito di 18 mesi. Le ipotesi a centrocampo tra esigenza tecnica e indice di liquidità



Napoli, è fatta per Traorè: arriva in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth

Manca solo l'ufficialità ma ormai non ci sono più dubbi: Hamed Traorè è un nuovo calciatore del Napoli. Il club partenopeo ha raggiunto un'intesa con il Bournemouth sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, 5 in meno di quanto pagato dagli inglesi a gennaio 2023. Il centrocampista ivoriano sosterrà le visite mediche di rito la prossima settimana e quindi non andrà in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana. Per Traorè si tratta di un ritorno in Italia dove ha già vestito le maglie di Empoli e Sassuolo.



Inzaghi: "Con Monza sarà partita difficile""Sarà una partita difficile contro un avversario di valore, che ha un ottimo tecnico e dei giocatori che sono stati importanti con l'Inter: rivedremo con piacere D'Ambrosio, Gagliardini e Valentin Carboni. Dovremo fare una partita molto importante: il Monza è un avversario di qualità". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da InterTv alla vigilia della gara contro il Monza. "Domani a disposizione anche Dimarco e Buchanan? Sì, manca ancora l'allenamento di oggi, ma Federico sta molto meglio. Ha recuperato e ha dato il suo apporto nel finale contro il Verona. TJ è arrivato nel migliore dei modi: è un giocatore giovane con ottime qualità, ma ha già una discreta esperienza alle spalle. Ci vorrà un po' di tempo per il suo inserimento, ma questa settimana ha svolto tre allenamenti molto importanti".



Arbitri, Rocchi all'attacco: "Non siamo più disposti a sopportare tutto"

Gianluca Rocchi interviene in difesa degli arbitri dopo le polemiche delle ultime settimane. Lo fa nel corso della tradizionale conferenza stampa di metà stagione, a Coverciano: "Nessuno creda che vociare a caso serva per ottenere risultati – la frecciata del designatore -. Più che ammettere gli errori cosa dobbiamo fare? Ci sono grandissimi prospetti in questo gruppo, ma quando investi nei giovani ci vuole tempo. Le insinuazioni sul cambio di designazione per Inter-Verona (da Piccinini a Fabbri, ndr) sono state girate all'ufficio legale dell'Aia perché adesso non sopportiamo più tutto".



Bomba de Il Mattino - Immunità Mazzarri può finire: ritorno Garcia da non scartare

Mazzarri è teso e non potrebbe che essere così, scrive il quotidiano Il Mattino sottolineando che il tecnico "sceglie di non rispondere alle domande: finge di farlo ma in realtà glissa e sguscia, parla poco dei problemi attuali, dei rischi che si corrono, del precipizio a pochi passi. "Se ho ancora la fiducia di De Laurentiis? In 23 anni non mi sono mai posto il problema se ho o meno la fiducia del mio presidente".

Sbaglia - scrive il quotidiano cittadino -, perché l'immunità presidenziale non è a tempo indeterminato. La paura di dover cambiare un'altra volta mette in ansia il patron. Richiamare Garcia? Non è ipotesi da scartare, in questo momento, visto che nessuno - a parte Fabio Cannavaro - vorrebbe guidare gli orfanelli di Spalletti. Dopo che Conte ha respinto ancora l'assalto di De Laurentiis. Mazzarri spera negli effetti miracolosi del ritiro per tenersi stretto una panchina a cui tiene tantissimo".



Cds - Non solo Traorè: Micheli non andrà in Arabia, i nomi per gli altri colpi

Prima delle firme, non è il caso di sbilanciarsi, però Hamed Junior Traoré (24 a febbraio) è il cosiddetto uomo della svolta e dominerà il week-end che ormai gli appartiene, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che la trattativa è ormai ai dettagli con un prestito con diritto di riscatto intorno ai 25mln di euro per il Bournemouth che un anno fa ha investito 30 milioni. C'è ottimismo e si aspetta la fumata bianca. Non a caso, sull'aereo che porterà il Napoli a Riad non dovrebbe salire Maurizio Micheli per procedere alla definizione degli affari ed eventualmente ad assecondare gli aspetti burocratici e quelli formali.

Altri colpi - In difesa invece congelato per un attimo Nehuén Perez dell'Udinese, il Napoli ha avvicinato pure Theate del Rennes che però conosce l'Italia per l'esperienza al Bologna e non avrebbe problemi di ambientamento. Ma sotto sotto ci sono soluzioni ancora avvolte nell'ombra con il classico mister X che può avere qualche chanches. A centrocampo oltre a Traorè restano altri nomi: "Barak arriverebbe esclusivamente in prestito, e la Fiorentina non ci sta; Emre Can (30) costa tanto, come anche Koudio Koné (22); e allora, riecco Sasa Lukic (27), l'ex Torino che al Fulham si sta divertendo poco e che Micheli ha messo nella propria lista, e pure Orel Mangala (26 a marzo), un muscolare che al Nottingham ha giocato tantissimo, sino a quando non è arrivato in panchina Nuno Espirito Santo. Poi si (ri)penserà pure a Samardzic".