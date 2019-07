Anche la Alan Kurdi davanti a Lampedusa in attesa di un porto sicuro

Sabato mattina la nave Alan Kurdi, della Ong Sea Eye, si trova nelle acque internazionali al largo dell'isola di Lampedusa con a bordo 65 naufraghi, in gran parte minori, recuperati ieri al largo delle coste libiche.

La Guardia di Finanza è salita a bordo per consegnare il cosiddetto "decreto Salvini", per informare l'equipaggio che al porto di Lampedusa, così come in altri porti italiani, non è consentito l'attracco.

In Germania, fanno però sapere dalla Ong tedesca, che già fin d'ora più di 70 città sono disposte ad accogliere le persone a bordo della Alan Kurdi.

È iniziata l'attesa per un porto sicuro.