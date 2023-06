Per la prima volta la più famosa regata giro del mondo a vela con equipaggio, The Ocean Race, non solo arriverà in Italia, ma si concluderà con il Gran Finale nella città di Genova.

La città è pronta a ricevere le imbarcazioni in gara e dal 24 giugno aprirà l’Ocean Live Park, un villaggio di 50.000 metri quadrati nel quale saranno ospitati numerosi eventi e attività non solo collegati alla vela, spaziando dal mondo dello sport a quello dei videogiochi, fino ad arrivare a quello -immancabile - della cucina. Non mancheranno spettacoli teatrali e concerti.