Tre anni dopo l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, l'Assemblea generale ha adottato due risoluzioni che riaffermano la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, chiedendo una pace globale, giusta e duratura in linea con la Carta delle Nazioni Unite. Mentre gli Stati membri hanno ampiamente concordato sull'urgente necessità di porre fine alla guerra, hanno divergenze sul percorso migliore per raggiungere la pace.

"Non possiamo permetterci un altro anno di questa guerra ingiusta", ha affermato Francisco José Da Cruz (Angola), Vicepresidente dell'Assemblea generale, mentre apriva l'undicesima sessione speciale di emergenza sull'Ucraina, notando che l'Assemblea è stata chiara nella sua posizione, adottando sei risoluzioni che chiedevano il ritiro immediato, completo e incondizionato delle forze russe dal territorio ucraino. "L'aggressione russa contro l'Ucraina è una grave violazione della Carta delle Nazioni Unite", ha aggiunto. Mentre il Consiglio di sicurezza è in stallo, "dimostriamo - con i fatti, non con le parole - che una pace completa e duratura è alla nostra portata", ha sottolineato.L'Assemblea può convocare una sessione speciale di emergenza quando il Consiglio di sicurezza "non esercita la sua responsabilità primaria per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale in ogni caso in cui sembri esserci una minaccia alla pace, una violazione della pace o un atto di aggressione".

La riunione si è svolta mentre gli Stati Uniti, sotto la presidenza di Donald J. Trump, hanno avviato colloqui di pace con la Federazione Russa senza la partecipazione dell'Ucraina o dell'Europa.

Gli Stati membri avevano di fronte a loro due progetti di risoluzione concorrenti: la L.10 , presentata dall'Ucraina e dai paesi europei, intitolata "Promuovere una pace globale, giusta e duratura in Ucraina" , e la L.11, proposta dagli Stati Uniti, intitolata "Il cammino verso la pace".



L'Assemblea generale ha adottato la bozza di risoluzione "L.10" con un voto registrato di 93 favorevoli, 18 contrari e 65 astensioni. In particolare, gli Stati Uniti hanno votato contro, insieme alla Federazione Russa, segnando un apparente cambiamento di posizione. Due anni fa, Washington, DC, ha sostenuto una risoluzione simile (documento A/RES/ES-11/6 ), che ha ottenuto 141 voti a favore. (Vedi comunicato stampa GA/12492 del 23 febbraio 2023.)

Con"L.10", l'Assemblea – ribadendo il suo impegno per la sovranità, l'indipendenza, l'unità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale – ha ricordato la necessità della piena attuazione delle sue risoluzioni pertinenti adottate in risposta all'aggressione contro l'Ucraina, in particolare la sua richiesta che la Federazione Russa ritiri immediatamente, completamente e incondizionatamente tutte le sue forze militari dal territorio dell'Ucraina.

Presentando "L.10", Mariana Betsa, Vice Ministro degli Affari Esteri dell'Ucraina, ha affermato: "Questo è un momento di verità, un momento storico". Il modo in cui gli Stati rispondono all'aggressione della Federazione Russa oggi definirà non solo il futuro dell'Ucraina o dell'Europa, ma "il nostro futuro comune", ha affermato."Non si è mai trattato dell'Ucraina", ha continuato, osservando che Mosca vuole sostituire il mondo basato sul diritto internazionale con quello basato sulla regola della forza. Oggi, l'Ucraina combatte per un"mondo di nazioni che non sono divise in predatori e prede", dove non esistono zone grigie, ha aggiunto. Sottolineando che la risposta dell'Assemblea generale deve includere elementi sostanziali, ha affermato che questa è la logica alla base della bozza. "Abbiamo bisogno di una guida chiara", non solo di un cessate il fuoco, ha sottolineato, osservando che adottando la bozza, l'Assemblea affronterà l'impatto globale della guerra.

L'introduzione da parte degli Stati Uniti di un testo rivale, "L.11", che invitava l'Assemblea a "implorare una rapida fine del conflitto e a sollecitare ulteriormente una pace duratura tra l'Ucraina e la Federazione Russa", ha incontrato resistenza a causa dell'omissione di qualsiasi riferimento all'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte di Mosca e alla sovranità e all'integrità territoriale del Paese aggredito.

Ricordando che l'Assemblea ha adottato molteplici risoluzioni che hanno chiesto alla Federazione Russa di ritirare le sue forze dall'Ucraina, la rappresentante degli Stati Uniti ha affermato:"Quelle risoluzioni non sono riuscite a fermare la guerra. […] Ciò di cui abbiamo bisogno è una risoluzione che segni l'impegno di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a porre fine in modo duraturo alla guerra". La bozza di risoluzione presentata dal suo paese si è concentrata su un'idea semplice: porre fine alla guerra. Ha affermato che il suo paese non può sostenere la risoluzione dell'Ucraina, sollecitandone il ritiro"a favore di una dichiarazione forte, che ci impegni a porre fine alla guerra".

La Francia, a nome degli Stati europei, ha proposto degli emendamenti, "L.13", "L.14" e "L.15", che hanno aggiunto riferimenti all'invasione su vasta scala di Mosca, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina e alla necessità di una"pace giusta, duratura e globale tra l'Ucraina e la Federazione Russa in linea con la Carta delle Nazioni Unite". Il rappresentante della Francia ha sottolineato che"si tratta di un voto per il diritto internazionale"e che una risoluzione del conflitto senza l'Ucraina e l'Europa stabilirebbe"un primato della forza sul diritto".

Da parte sua, la Federazione Russa ha cercato di inserire un riferimento alle "cause profonde" del conflitto depositando un emendamento, "L.12". Il suo rappresentante ha osservato che il mondo si è trovato sull'orlo di una terza guerra mondiale a causa del "progetto anti-russo chiamato Ucraina". Sottolineando che la "formula Zelensky" e il "processo Bürgenstock" non sono praticabili, ha osservato che "chiunque premerà il pulsante oggi" può scegliere un testo slegato dalla realtà o uno che offra misure pratiche per la pace. Il testo degli Stati Uniti è un passo nella giusta direzione, ha aggiunto.

Dopo aver respinto la proposta di Mosca, l'Assemblea ha adottato emendamenti guidati dall'Europa. Questi cambiamenti hanno allineato la bozza iniziale degli Stati Uniti con gli elementi chiave evidenziati nella risoluzione redatta dall'Ucraina adottata in precedenza. Dopo averla emendata, l'Assemblea ha adottato "L.11" con un voto registrato di 93 a favore e 8 contrari (Bielorussia, Burkina Faso, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Mali, Nicaragua, Niger, Federazione Russa, Sudan), con 73 astensioni. Gli Stati Uniti si sono astenuti, poiché la versione emendata divergeva dal suo intento originale.

Molti Stati membri hanno ribadito il loro inequivocabile sostegno all'Ucraina. Tra loro c'era il Canada, il cui rappresentante ha sottolineato che l'Ucraina desidera la pace più di qualsiasi altro Stato membro qui, chiedendo: "La domanda è che tipo di pace sarà? Sarà una pace basata sulla giustizia, sulla Carta e sui principi per cui ci battiamo, o sarà una pace che è il risultato di un'imposizione?" Al popolo e al governo dell'Ucraina, ha detto: "State combattendo per tutti noi. [...] Siamo ispirati dal vostro coraggio e dobbiamo eguagliare il vostro coraggio con il nostro"."Ci sarà la pace nel momento in cui la Russia fermerà i combattimenti", ha affermato Erica Schouten, inviata speciale in Ucraina del ministro degli Esteri dei Paesi Bassi, aggiungendo: "Per garantire che 'la forza non significhi il diritto', dobbiamo rispettare tutti i principi che abbiamo giurato di sostenere ora e in futuro".Radosław Sikorski, ministro degli Esteri della Polonia, ha osservato che, secondo la propaganda del Cremlino, la guerra iniziata tre anni fa era "una reazione giustificata all'imperialismo occidentale". Tuttavia, in realtà, si tratta di una guerra coloniale moderna contro il popolo ucraino e "una lotta disperata di un impero in declino per ripristinare la propria sfera di influenza".Il delegato giapponese ha affermato che "in un mondo di opinioni e posizioni diverse, la Carta delle Nazioni Unite funge da fondamento di tutte le relazioni internazionali e da accordo comune che tutti gli Stati membri devono osservare fedelmente". L'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina è una chiara e sfacciata violazione del diritto internazionale, inclusa la Carta delle Nazioni Unite. Ha anche espresso la speranza che i vari sforzi diplomatici in corso, inclusi quelli degli Stati Uniti, portino a una svolta nella situazione.

Molti Stati, tra cui il rappresentante della Repubblica Ceca, hanno sottolineato che non può esserci una soluzione duratura per l'Ucraina senza la sua partecipazione e il suo consenso. La storia stessa del suo Paese suggerisce che gli aggressori sono raramente soddisfatti delle concessioni volte a placarli. In aggiunta a ciò, il rappresentante dell'Unione Europea, nella sua veste di osservatore, ha osservato che nessuno ha una posta in gioco maggiore nella sicurezza europea degli europei. "Mano nella mano con l'Ucraina", il blocco ha lavorato per perseguire gli sforzi diplomatici verso la pace.

Il delegato svedese, parlando anche a nome di Danimarca, Finlandia, Islanda e Norvegia, ha sottolineato che l'Ucraina deve partecipare a tutti i negoziati e che l'Europa deve essere coinvolta nelle decisioni che riguardano la sua sicurezza.