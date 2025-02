Arte Genova 2025, ha aperto le sue porte al pubblico! Un venerdi 14 Febbraio straordinario al quartiere fieristico di Genova, dove l'arte contemporanea ha trionfato nella sua straordinaria bellezza e trionferà altresì, per tutto il week-end, fino a domenica 16 Febbraio.

Per l'occasione, Mattea Micello, storico e critico dell'arte, è presente con tre conferenze imperdibili, le quali si terranno, a partire da sabato 15 Febbraio, sotto il titolo "La Libertà Espressiva, Riflesso dell’Identità Artistica".

Durante questi tre appuntamenti la dott.ssa Mattea Micello leggerà e analizzerà le opere degli artisti contemporanei, sottolineando come la libertà espressiva sia un elemento fondamentale per permettere agli artisti di manifestare la loro identità unica e irripetibile. L’approfondimento su stili distintivi e tematiche personali offrirà una rappresentazione chiara delle diverse prospettive che caratterizzano il panorama artistico odierno.

Programma:

Sabato 15 febbraio, ore 16:00:

Un pomeriggio all'insegna della scoperta di talenti straordinari, dove di ogni artista verrà presentata la loro visione unica. In evidenza le opere degli artisti:

Elisabetta Castello

Massimo Capezzali

Alessandro Dalla Bona

Donato Fenoglio

Angela Greco

Massimiliano Passuti

Bruna Rapetti

Maria Tempesta



Domenica 16 febbraio, ore 11:00:

Una mattinata dedicata alla lettura di opere che invitano alla riflessione e all'esplorazione di nuove prospettive artistiche. Le opere raccontate saranno quelle degli artisti:

Giuliana Baldoni "Le Trenà"

Massimo Fusconi "Maxmo"

Sabrina Salis

Mariella Stirpe

Pasquale Terracciano

Franca Volpe



Domenica 16 febbraio, ore 16:30:

Un pomeriggio conclusivo per immergersi in creazioni artistiche che ispirano ed emozionano, celebrando così la varietà dell'arte contemporanea. In rilievo le opere degli artisti:

Alessandra Barisone

Miriam Bellom

Roberta Lodi Rizzini

Luciano Mancinelli

Paola Maver

Filomena Reale

Sandro Turco

Luciano Ventura



Si prospetta un week-end coinvolgente a Genova, dove la creatività, riflette l'anima irripetibile di ogni artista, invitandoci a immergerci nei vasti territori della nostra immaginazione.