Un viaggio affascinante tra arte e tecnologia arriva a Genova con una retrospettiva dedicata a Ruffo Caselli (Firenze, 1932 – Ovada, 2020), artista visionario che ha anticipato con la sua pittura il rapporto sempre più complesso tra uomo e macchina.

La mostra, ospitata dalla Promotrice Belle Arti Liguria, sarà inaugurata sabato 8 marzo alle ore 17:00 e sarà visitabile fino al 12 aprile 2025.

L’arte di Caselli: l’incontro tra umano e artificiale

L’opera di Ruffo Caselli si distingue per la sua capacità di raccontare, con ironia e raffinatezza, la progressiva fusione tra uomo e macchina. Le sue tele raffigurano figure ibride, umanoidi dal fascino inquietante, che evocano un futuro sempre più vicino, in cui la tecnologia si intreccia indissolubilmente con l’identità umana. Un tema che oggi, nell’epoca dell’intelligenza artificiale, risulta più attuale che mai.

Caselli, pur non avendo mai posseduto un computer, utilizzava microchip veri e propri cuciti sulle sue tele, dando forma a un linguaggio artistico unico nel suo genere. Il suo lavoro è stato esposto in prestigiosi musei e gallerie internazionali, dalla Russia agli Stati Uniti, dalla Corea al Sud America, contribuendo a definire un nuovo paradigma estetico e concettuale: l’Esistenzialismo Cibernetico.

Un’inaugurazione tra arte e intelligenza artificiale

L’inaugurazione della mostra sarà un’occasione speciale per approfondire il legame tra l’arte di Caselli e il dibattito contemporaneo sull’IA. Stefano Bigazzi, critico d’arte e giornalista, insieme ad altri esperti, guiderà una conversazione su questi temi, offrendo spunti di riflessione sul futuro dell’uomo in un mondo sempre più tecnologico. A seguire, un brindisi celebrerà l’evento e la Festa della Donna, rendendo l’appuntamento ancora più speciale.

Dichiarazioni e riconoscimenti

La storica dell’arte Carmen Gallo, curatrice e amica di lunga data di Caselli, ha sottolineato l’importanza di questa mostra: “Le opere di Ruffo sono un commento profondo sull’esperienza umana e sulle contraddizioni della modernità. La sua arte è un ponte tra passato e futuro, tra emozione e tecnologia”.

Mario Moneta, direttore della Promotrice Belle Arti Liguria, ha espresso entusiasmo per l’iniziativa: “Questa esposizione non è solo un tributo a un grande artista, ma anche un’opportunità per riflettere sul ruolo dell’arte nell’era digitale. Caselli aveva intuito con largo anticipo le trasformazioni della nostra epoca”.

Informazioni sulla mostra

Titolo: Retrospettiva di Ruffo Caselli – Esistenzialismo Cibernetico

Inaugurazione: Sabato 8 marzo 2025, ore 17:00

Periodo: 8 marzo – 12 aprile 2025

Orario di apertura: 16:00 – 19:00 (festivi e lunedì chiuso)

Luogo: Promotrice Belle Arti Liguria, Via degli Archi 39 r., Genova

Info: 338 9856150 – 333 6209642

La mostra rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire il lavoro di un artista rivoluzionario e per riflettere sul nostro rapporto con la tecnologia e il futuro. Un appuntamento che Genova non può perdere.

Centro per lo studio multidisciplinare dell'Esistenzialismo Cibernetico

Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale: www.promotricebellearti.org