Sono davvero tantissimi i giovani e giovanissimi talenti della musica e della danza che vorrebbero entrare a far parte dei famosi e ambitissimi talent show della televisione italiana: da Amici di Maria De Filippi a X Factor fino a Italia's Got Talent. Tra questi vi è anche una giovanissima pugliese. Chi è? Katherine Altamura.

Ha 15 anni ed è nata a Corato, ma vive a Terlizzi. Frequenta il secondo anno di scuola Alberghiero a Molfetta. Le sue più grandi passioni sono la danza e la moda. Tutte le gare a cui ha partecipato e parteciperà anche in futuro sono marcate Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS). A livello di management e comunicazione, Katherine viene seguita dal manager Miky Falcicchio. A livello sportivo viene seguita da Roberta Angarano, insegnante professionista della scuola New Magic Dance.

In un'intervista rilasciata ai microfoni di Mediterraneatv ha rivelato: "Il mio sogno più grande è quello di entrare nella scuola di Amici, uscirne vincitrice e far parte del corpo di ballo e perché no ricevere un contratto coreografico per entrare nel corpo di ballo delle migliori compagnie".

Sa benissimo che la strada è tutta in salita e fatta di tanti sacrifici e rinunce, ma farà di tutto per riuscire a realizzare il suo sogno: "Per me è molto importante questa disciplina, perché quando si affrontano gare impegnative a livello agonistico devi dare il meglio in pista dimostrando passione, talento e dedizione. Questa disciplina mi dà la possibilità di esprimere ciò che sento dentro attraverso i balli, proprio per questo mi piace in quanto ti fa scoprire una parte del tuo carattere che magari non avevi mai analizzato o scoperto".

Auguroni Katherine Altamura!