In Conference League, la Fiorentina avrebbe potuto decidere il passaggio del turno già nella gara di andata al Franchi, dove ha giocato per buona parte della ripresa con un uomo in più, ma in parte per sfortuna, in parte per poca attenzione, è riuscita a vincere con un solo gol di scarto (3-2) contro i belgi del Club Brugge, grazie ad una rete di 'Nzola, all'inizio del tempo di recupero. Peggio è andata all'Aston Villa, che in casa si è fatto superare 4-2 dai greci dell'Olympiacos, riducendo, e di molto, le speranze di qualificazione nel ritorno di giovedì prossimo.

In Europa League, la qualificazione è aperta per l'Atalanta che a Marsiglia ha pareggiato 1-1, dopo esser andata in vantaggio con il solito Scamacca, mentre sembra esserci poco da fare per la Roma che in casa ha perso 2-0 dai tedeschi del B. Leverkusen, freschi campioni di Germania che, in patria, hanno dato lezioni un po' a tutti, Bayern compreso.

È vero, il primo gol dei tedeschi è arrivato grazie ad un pasticcio di Karsdorp, ma è innegabile che il Leverkusen abbia giocato meglio, creando occasioni su occasioni, tanto che il 2-0 è un risultato persino stretto in base a quanto hanno prodotto.

"Qualcosa cambieremo", ha detto De Rossi nel dopo gara, "anche perché abbiamo tante partite in poco tempo. Ci sono delle scelte da fare. Puoi andare meno forte a prenderli, però ti palleggiano comunque. Il fatto di andare forte ti espone al pericolo dei giocatori che hanno più spazio alle spalle della nostra difesa: calciatori velocissimi, di qualità.Contro le squadre forti devi fare una scelta, e secondo me la scelta nel primo tempo stava pagando. Abbiamo preso il gol su una palla che era in nostro controllo. E poi, quando vai sotto, si possono fare tante cose meglio: abbiamo preso il secondo gol con il Bologna e anche in quel caso siamo andati un po' troppo dietro l'emotività. Dobbiamo essere più lucidi. Ma dal punto di vista della prestazione, dell'atteggiamento, dell'attaccamento, i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare. A Leverkusen faremo ancora la nostra partita, ne sono sicuro. Sperando che gli episodi ci girino di più a favore".

Non rimane che attendere e sperare nel miracolo.





